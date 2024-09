Suverénny Norris dominoval na Veľkej cene Singapuru, náskok Verstappena sa postupne skresáva (video)

Brit Lando Norris sa výrazne prihlásil o slovo v boji o titul majstra sveta v motoristickej formule 1. Jazdec tímu McLaren systémom štart-cieľ suverénne ovládol večernú Veľkú cenu Singapuru.

Nemusí mu to stačiť

Úradujúci majster sveta a líder priebežného poradia MS F1 Holanďan Max Verstappen na druhom mieste zaostal o takmer 21 sekúnd, tretí skončil Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Ten však zaostal za víťazom o takmer 42 sekúnd.

Norris po tretích víťazných pretekoch v sezóne a tiež v kariére znížil náskok Verstappena na čele šampionátu na 52 bodov.

Do konca sezóny zostáva odjazdiť šesť pretekov a až tri z nich ponúkajú body navyše v tzv. šprintoch. Ak by aj Norris vyhral všetky zostávajúce veľké ceny do konca roka, titul mu to nezabezpečí v prípade, že Verstappen zakaždým obsadí druhé miesto.

Oznámený koniec kariéry

Ambiciózny Brit štartoval v Singapure z „pole position“ po šiesty raz v kariére a štart mal tentoraz nezvyčajne bez drámy.

Quite the reception for Danny Ric back at RB 🤜🤛#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/yn39km1ba2 — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Vôbec prvýkrát sa stalo, že Norris zvíťazil bez toho, aby hneď v prvom kole stratil svoje líderské postavenie v pretekoch. Neskôr sa však jazdec McLarenu po zablokovaní bŕzd dostal do kontaktu s bariérami a obával sa, že si poškodil predné krídlo. Jeho víťazný marš v Singapure to však v konečnom dôsledku neovplyvnilo.

Austrálčan Daniel Ricciardo mu však v závere vzal bod navyše za najrýchlejšie kolo. Sám skončil až na poslednom 18. mieste a po pretekoch oznámil koniec kariéry. „Ďakujem, Daniel, za to kolo,“ povedal do vysielačky Verstappen.

Mesačná prestávka

„Boli to úžasné preteky. Viackrát som sa síce ocitol blízko bariér, ale celkovo som to kontroloval. Monopost bol úžasný. Tlačil som do toho, čo sa dalo. Leteli sme počas celých pretekov a až v závere som už trochu zvoľnil. Možno som nemusel ísť až tak naplno, ale chcel som sa vyhnúť sekundovej dráme v závere,“ komentoval Norris.

Ešte nedávny suverén MS F1 Verstappen nevyhral už ôsme preteky za sebou, ale váži si aj druhé miesto za skvelým Norrisom. „Boli to preteky, ktoré som odjazdil takpovediac sám. Trochu sme sa trápili v prvej polovici pre degradáciu pneumatík, ale neskôr to už bolo lepšie. Musím sa ďalej zlepšovať, lebo nechcem stále končiť preteky v závese za niekým,“ skonštatoval Verstappen.

V majstrovskom seriáli efjednotiek nasleduje takmer mesačná prestávka. Najbližšie preteky sa odohrajú až 20. októbra – Veľká cena USA v Austine. Potom ešte nasledujú Mexiko, Brazília, Las Vegas, Katar a finále 9. decembra v Abú Zabí v SAE.