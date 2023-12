Matovič vedie rebríček najväčších prešľapov v obliekaní. Outfity niektorých poslankýň sú zas ako do nočného baru, hovorí odborník (video)

Nepoznajú protokol? Odborník zhodnotil obliekanie slovenských politikov a či dodržujú pravidlá dress codu.

Odborník na komunikáciu, protokol & etiketu Marek Trubač radí medzi najväčšie prešľapy proti protokolu obliekanie expremiéra a šéfa hnutia Slovensko Igora Matoviča. „Keď bol predsedom vlády, prijímal na rozlúčkovej audiencii bieloruského veľvyslanca v číňanoch – v teniskách, vo vyšúchaných džínsoch a jednoduchom saku,“ pripomenul Trubač.

„V tých istých džínsoch sa fotografoval na túre v Tatrách. Má taký univerzálny model, ktorý všade sedí, všade sa s tým dá chodiť, v zime a v lete,“ opisoval spôsob obliekania Igora Matoviča protokolista. „Ja som sa vtedy hanbil. Aj za neho, ale viacej za seba ako občana štátu, kde veľvyslanec príde a máme premiéra v teniskách,“ vyčítal ďalej Trubač.

Časté prešľapy političiek

Medzi časté prešľapy u mužov považuje protokolista zanedbanie holenia. „Muži ako keby sa prestali holiť. Dnes je síce in mať strnisko a všelijaké brady, no musí to byť upravené a čisté,“ upozorňuje Trubač. Ďalším dôležitým detailom u pánov majú byť očistené topánky, respektíve venovať pozornosť kúpe kvalitnej obuvi.

Podľa protokolistu sa niektoré poslankyne obliekajú do parlamentu ako keby chceli loviť chlapov. „Dámy niekedy zabudnú, čo je význam slova dáma a obliekajú sa ako do nočného baru. Už len tyč chýba k tomu,“skonštatoval Trubač. „Treba si uvedomiť, že sú už poslankyne a musia sa minimálne v parlamente obliekať inak,“ prízvukoval ďalej. Odborník zdôraznil, že obliekať by sme sa mali primerane veku, postave, postaveniu ako aj danej situácii.

Ako hodnotí Marek Trubač obliekanie slovenských politikov si pozrite vo videu.

Latka sa uvoľňuje

Odborník kritizoval, že politici si dnes dávajú dole kravaty a nosia tričká s nápismi do Národnej rady. Pritom by sa mali obliekať tak, aby reprezentovali.

„Dnes sme ťažký casual a takto chodia už aj politici. Padá latka, uvoľňuje sa to a myslím si, že vzápätí sa týmto uvoľnujú aj ústa, ktoré rozprávajú úplne inak ako keď je človek kultivovane oblečený,“ skonštatoval Trubač.

Podľa odborníka by mali poslanci a politici dodržiavať formálny kódex obliekania aspoň počas rokovacích dní a slávnostných udalostí. „Zmena odevu u našich politikov by prospela aj k zmene smerom ku kultivovanejšiemu prejavu,“ uzavrel Trubač.