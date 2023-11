Ako umravniť neporiadnych poslancov? Zakročiť by mala parlamentná stráž, na škodu by neboli ani psychotesty, šokuje odborník (rozhovor)

Nekultúrne správanie, osobné útoky a používanie neslušných vyjadrení sa stalo súčasťou komunikačnej stratégie niektorých politikov. Prečo sa politika vulgarizuje a či sa tento trend dá ešte zvrátiť, sme sa pýtali Mareka Trubača, odborníka na komunikáciu, protokol & etiketu, a bývalého hovorcu exprezidenta Ivana Gašparoviča.

Ako umravniť politikov

Nedávno sme sa stali svedkami vyhroteného konfliktu poslancov Igora Matoviča (hnutie Slovensko) a Jána Mažgúta (Smer-SD) vo foyeri Národnej rady, čo rozprúdilo diskusiu o tom, ako zabezpečiť poriadok v parlamente.

„Základom úspešnej komunikácie je vedieť zaujať a vedieť presvedčiť. Zároveň vložiť do toho emóciu a posolstvo. Igor Matovič vie vynikajúco zaujať, vie odovzdať posolstvo, výborne vložiť emócie, no nedokáže presvedčiť. Jediný spôsob ako sa dokáže dostať do médií je práve vyvolaním škandálu,“ hovorí v úvode odborník na komunikáciu, protokol & etiketu Marek Trubač.

Mali by poslanci absolvovať psychotesty?

Trubač upozorňuje, že zákon o rokovacom poriadku má možnosť vypnúť mikrofón, či vykázať osobu z rokovacej sály. Incident Matoviča s Mažgútom sa však stal mimo rokovacej sály, vo vestibule parlamentu. Napriek tomu si Trubač myslí, že máme k dispozícii dostatočné nariadenia, treba len zmeniť ich výkon v praxi.

Podľa odborníka pri podobných incidentoch by sa malo tvrdo zakročiť, a to aj za pomoci parlamentnej stráže. „Národná rada by mala konečne začať uvažovať o niečom podobnom ako je ostraha – parlamentná stráž, a mala by si vedieť urobiť poriadky aj s vlastnými neporiadnymi poslancami a zákonodarcami,“ hovorí Trubač.

„Zakročiť by mala parlamentná stráž, vyniesť danú osobu z budovy a vpustiť ju späť až keď sa hormóny schladia,“ zdôraznil opakovane protokolista.

Trubač zároveň otvorene hovoril o tom, že poslanci by mali absolvovať aj psychotesty. „Keď musí mať psychotesty vodič trolejbusu, prečo by ho nemal mať vodič štátu, ktorý ho riadi tým, že môže navrhovať zákony? Zaviedol by som psychotesty komplet pre celú Národnú radu a dal by som to medzi podmienky pre voliteľnosť do parlamentu,“ uviedol bývalý hovorca prezidenta.

V rozhovore s protokolistom Marekom Trubačom sa ďalej dozviete: