Ako zvládnuť provokácie a slovné útoky politického súpera? Odborník radí, čo radšej (ne)robiť! (video)

Vyhrotený konflikt poslancov Igora Matovičaa (hnutie Slovensko) a Jána Mažgúta (Smer-SD) vo foyeri Národnej rady SR rozprúdil diskusiu ako zabezpečiť poriadok v parlamente a umravniť niektorých politikov.

Marek Trubač, odborník na komunikáciu, protokol & etiketu vyčíta úpadok politickej kultúry na Slovensku za uplynulé roky. „Za Mikuláša Dzurindu, kedy bol medzi ním a Mečiarom ostrý súboj o to, kto bude vládnuť, nepamätám si, že by sa takýmto spôsobom k sebe správali. Podobne to bolo v prípade Roberta Fica a Dzurindu. Žiaľ, Igor Matovič sem priniesol niečo, čo sme tu nemali a čo sa tu akoby udomácnilo,“skonštatoval Trubač, bývalý hovorca exprezidenta Ivana Gašparoviča.

Protokolistka zdôraznil, že by bol prísnejší voči poslancom, ktorí sa neslušne správajú na pôde Národnej rady, buď nejakým finančným postihom, alebo aj vykázaním z budovy parlamentu. Ako by mal politik správne reagovať na situáciu, keď pred kamerami ho provokuje jeho politický súper si pozrite vo videu.

Vyhrotený konflikt

Vo vestibule Národnej rady SR sa tesne pred začatím živého vysielania expremiér Igor Matovič pustil do poslanca za Smer-SD Jána Mažgúta.

Medzi politikmi sa následne spustila slovná prestrelka, z úst šéfa OĽaNO padli aj vulgarizmy ako tupec, chrapúň, čurá*ik. K samotnému rozhovoru pre RTVS následne nedošlo, lebo poslanec Smeru vestibul opustil.

Ako reakciu na incident poslancov predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) obmedzil nahrávanie rozhovorov a vysielanie živých vstupov.