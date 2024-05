Rakúsko sa postaralo o historický „comeback“ MS v hokeji. Po druhej tretine tréner hovoril, aby sa to neskončilo 1:9 (video+foto)

Rakúski hokejisti majú po prvých troch zápasoch na majstrovstvách sveta v Prahe na konte jediný bod, ale ten získali po stíhacej jazde, ktorá vošla do histórie.

Rakúšania prehrávali s obhajcami titulu Kanaďanmi 1:6 po dvoch tretinách, ale v tretej im nasúkali päť gólov a vyrovnali na 6:6, čo si história svetových šampionátov nepamätá. Zámorský favorit sa napokon tešil z dvoch bodov, keď o víťazstve 7:6 rozhodol v predĺžení.

Aj dva góly v rozpätí 54 sekúnd

Keď v 38. minúte útočník Los Angeles Pierre-Luc Dubois zvýšil na 6:1 pre Kanadu, zdalo sa, že v O2 Arene je vymaľované. Kanaďania dominovali pokusoch na bránku 35:12 a nič nenasvedčovalo tomu, že sa blíži rekordný „comeback“ histórie MS.

V tretej tretine sa však Rakúšania nakopli dvomi gólmi v rozpätí 54 sekúnd, v 56. minúte to bolo už len o jeden gól pre Kanadu a rakúsku jazdu snov zakončil center Minnesoty Marco Rossi gólom na 6:6 iba 49 sekúnd pred treťou sirénou.

Úplný obrat outsider nezavŕšil, lebo v predĺžení už po 15 sekundách hviezdny útočník Toronta John Tavares rozhodol o druhom kanadskom bode.

Pravé hokejové dojatie

„Tridsať rokov profesionálne trénujem a zažil som rôzne šialené zápasy. Päť gólov svojho tímu v tretej tretine proti úradujúcim svetovým šampiónom pred vyše 14-tisíc divákmi, dávam vo svojom rebríčku úplne najvyššie,“ uviedol tréner Rakúska Roger Bader na webe Rakúskeho hokejového zväzu.

„Po dvoch tretinách za stavu 1:6 som neveril v náš návrat do zápasu. Hráčom som len povedal, že nech si to užijú a nech sa to neskončí 1:9, lebo hrať takýto zápas v takejto kulise sa nepritrafí často,“ dodal 59-ročný Bader.

Rodený Švajčiar vedie Rakúsko na štvrtom šampionáte elitnej kategórie, pri rôznych národných výberoch tejto krajiny pôsobí už 10 rokov. Teraz zažil pravé hokejové dojatie, ktoré neskrývali ani jeho zverenci vrátane útočníka Dominica Zwergera, autora gólu na 4:6.

Lekcia pre Kanadu

„Je to šialené. Myslím si, že po druhej tretine a stave 1:6 nám už nikto na svete neveril. Asi ani naše vlastné rodiny. Ukázali sme však celému svetu, že nič nie je nemožné. Boli to neskutočné emócie,“ povedal najlepší hráč Rakúska v zápase podľa IIHF.

„V tretej tretine sme neskutočne bojovali. S pribúdajúcimi gólmi sme si začali veriť, tak to v hokeji funguje. Samozrejme, mali sme aj šťastie, bez toho to nejde,“ skonštatoval Marco Rossi.

Strelec víťazného gólu Kanady John Tavares povedal, že tento zápas je dobrá lekcia aj pre taký silný tím, akým je Kanada.

„Musíme si dávať pozor na to, ako udržať dynamiku zápasu na našej strane aj pri výkyve emócií. Za akéhokoľvek stavu musíme zostať pri svojej hre a budovaní toho, čo chceme,“ uviedol Tavares, ktorý si zahral aj na MS v roku 2011 na Slovensku.