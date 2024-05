Odhalením pamätnej tabule sme si pripomenuli autora mestskej estakády v Považskej Bystrici

V piatok 10. mája 2024 Slovenská komora stavebných inžinierov a Radnica mesta Považská Bystrica zorganizovali slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ing. Miroslava Maťaščíka, pri príležitosti jeho nedožitého životného jubilea 75 rokov, autorizovaného stavebného inžiniera, ktorý je autorom mestskej estakády ponad Považskú Bystricu.

Predstavitelia mesta, Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Doprastavu, a.s., Slovenskej komory stavebných inžinierov a blízka rodina projektanta vzdali úctu tomuto významnému odborníkovi, ktorý projektoval viaceré inžinierske stavby na Slovensku a v zahraničí.

NDS v roku 2010 sprístupnila úsek diaľnice Sverepec – Vrtižer, ktorý významne zlepšil život v Považskej Bystrici a stal sa novým symbol mesta, ktorý dnes charakterizuje Považskú Bystricu.

Foto: SKSI

Hlavným projektantom diaľnice je Dopravoprojekt a hlavným zhotoviteľom stavby je združenie Sverepec – Vrtižer, kde vedúcim členom združenia je Doprastav a členom združenia spoločnosť Skanska.

Toto jedinečné dielo postavili systémom „extradosed“ a zaberá celú šírku diaľnice, ako uviedol Dušan Mráz, generálny riaditeľ Doprastavu: „Ide o systém predpätej konštrukcie, ktorá most drží. Takýto typ bol na Slovensku prvý, a myslím, že dosiaľ aj jediný.“ Most staticky istia laná, ktoré sú spojené so zemou a prechádzajú cez vnútro konštrukcie a zároveň sú architektonickým prvkom stavby.

Július Mihálik, člen predstavenstva NDS, potvrdil: „Bude slúžiť viac ako sto rokov, je to bezpečný a spoľahlivý most, ktorý odbremenil dopravu. Je to pre mňa najkrajšie inžinierske dielo, ktoré sa za posledné roky postavilo. Bolo tu osem alternatív ako diaľnicu cez mesto trasovať, no prijalo sa najkratšie a najkrajšie riešenie. Je technickým unikátom a krásnou dominantou Považskej Bystrice.“

Foto: SKSI

„Slovenská komora stavebných inžinierov vysoko hodnotí Miroslava Maťaščíka, okrem toho, že bol statik, bol aj umelec. V čase, kedy na Slovensku víťazí vo všetkých verejných súťažiach cena, Miroslav Maťaščík uprednostnil prvky, ktoré neuveriteľne estakádu skrášlili. Most v systéme extradosed v takejto miere v Európe dovtedy nebol postavený, a je výnimočnou stavbou nielen na Slovensku.“ hovorí Vladimír Benko, je predseda.

„Pred výstavbou diaľnice bola v Považskej Bystrici vysoká nezamestnanosť. Práve otvorenie diaľničných úsekov, ktoré spojili mesto so zvyškom Slovenska, hlavne smerom na Bratislavu, prinieslo prudký rozvoj investícií,“ informoval primátora mesta Karol Janas.

Foto: SKSI

Radnica v priestoroch Mestského úradu zároveň sprístupnila pre verejnosť výstavu s fotkami, ktoré podrobnejšie mapuje výstavbu diaľničného úseku.

„Je pre mňa česť, že meno môjho otca bude navždy spojené s týmto unikátnym dielom. Môj otec považoval svoju profesiu za poslanie a myslím, že výsledok stojí za to. Toto dielo pomohlo nielen doprave, ale stalo sa aj symbolom Považskej Bystrice,“ myslí si dcéra projektanta Natália Maťaščíková.

Pamätná tabuľa je umiestnená na jednom z diaľničných pilierov pri detskom ihrisku.

Foto: SKSI

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou profesijnou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1300 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

