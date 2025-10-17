Matovič predstavil Prevrat 2027 a spúšťa hlasovanie, „diabolský plán mafie“ má aj A aj B – VIDEO

Matovičovci sa rozhodli splniť zlý sen Robertovi Ficovi (Smer-SD) a prichádzajú s Prevratom 2027. Má to byť podľa slov lídra Hnutia SlovenskoIgora Matoviča plán na prekazenie „diabolského plánu mafie„. Ako vysvetlil, tento plán má A aj B. Mafia má podľa jeho slov v pláne vyhrať budúce voľby po A tak, že vyhrá súčasná zostava, a teda Smer-SD, Hlas-SD a Slovenská národná strana na kandidátke Smeru.
Podľa Matoviča sa tak má stať aj s pomocou hnutia Republika a novej strany Zoroslava Kollára, ktoré sú podľa neho vytvorené na to, aby zbierali hlasy nespokojných voličov koalície. Matovič však upozornil, že je to podvod, ktorý má nespokojných voličov opäť priviesť do „Ficovho náručia„.
Predseda Hnutia Slovensko skonštatoval, že toto je plán, ktorý by si želal aj premiér. „Mafia má však aj iný plán. Ten plán je, že keď sa toto náhodou nepodarí, tak chcú dosadiť Hlas-SD do Šimečkovej koalície,“ vyhlásil Matovič. Cieľom je podľa neho zabezpečiť beztrestnosť Ficovi a mafii, pre ktorú rozkrádal republiku.
Svetlé zajtrajšky
Keď si po voľbách sadne líder Progresívneho Slovenska (PS) s predsedom Hlasu-SD Matúšom Šutajom Eštokom, tak podľa Matoviča Šutaj Eštok povie, že sa budú pozerať už len na svetlé zajtrajšky a za seba už nie.
„Všetko zostane zahrabané pod kobercom, všetky zločiny. Nič sa vyšetrovať nebude. A toto je mimoriadne zákerný plán. Keď chcete niekoho zo svojej partičky dosadiť na druhú stranu brehu a chcete si takto zabezpečiť beztrestnosť, tak to nie je normálne. Je to podlé konanie a dnes sme tu preto, aby sme vám predstavili plán, ako tomu zabrániť,“ vyhlásil Matovič s tým, že sa rozhodli splniť sen premiéra o prevratoch.
„Zorganizujeme na Slovensku prevrat, spolu s jeho voličmi, ktorých je čím ďalej tým viac takých, ktorí sú postupne presvedčení, že ich opäť raz len podviedol,“ vyhlásil Matovič a súčasne predstavil stránku prevrat2027.sk.
Pomohla by odvaha Šimečku
Matovič podotkol, že najviac by pomohla odvaha Šimečku povedať, že v žiadnom prípade nepôjde s Hlasom do koalície. Pripomenul však, že sedem mesiacov pred minulými voľbami túto spoluprácu vylúčil. Tesnejšie pred voľbami však povedal, že sa voliči včas dozvedia, aký je postoj PS k Hlasu.
„Myslíte si, že sa dozvedeli pred voľbami o postoji PS k strane Hlas? Ani ťuk. Nič nenastalo. Lebo pán Šimečka si vytváral alibi na to, aby po voľbách s Hlasom mohol ísť,“ dodal Matovič, ktorý sa obáva toho, že to takto môže byť aj budúcna.
Predávanie voličov
Vyzval preto PS, aby stranícky snem strany prijal rozhodnutie, že so stranou Hlas-SD po voľbách nepôjdu s tým, že po voľbách nezasadne opäť snem, ktorý by rozhodol o zmene svojho rozhodnutia spred volieb.
„Šimečkovi chceme odkázať, že keď teda za tie dva roky nebol schopný ukázať veľkosť voči partnerovi v opozícii, že už to ani neočakávame. Pán Šimečka, vidíme sa po voľbách,“ vyhlásil Matovič s tým, že do volieb Hnutie Slovensko odmieta byť zahnané v kúte.
„Ak by Šimečka takto predal svojich voličov, z ktorých len tri percentá si želajú vládu s Hlasom, tak aká väčšia korupcia existuje v politike? Keď doslova predáte svojich voličov, v tomto prípade mafii, len preto, aby ste vládli,“ zdôraznil Matovič a vysvetlil, že ich plán Prevrat 2027 bude spočívať v tom, že oslovia všetkých ľudí, ktorí sa s nimi budú chcieť rozprávať bez ohľadu na to, koho volia a či vôbec volia.
„Budeme sa ich pýtať na to, čo ich trápi, spoločne budeme hľadať riešenia týchto problémov a každý mesiac symbolicky v 17. deň v mesiaci zverejníme jedno riešenie, o ktorom následne celé Slovensko bude môcť mesiac hlasovať,“ vysvetlil s tým, že následne zverejnia výsledky hlasovania prejdú k ďalšiemu riešeniu.
Podmienka podpory Šimečkovej koalície
Takto má hnutie v pláne pokračovať až do volieb. Otázok a riešení by tak malo byť vo finále približne 25. Dnes Matovičovci predstavili prvé tri riešenia. A toto bude naša podmienka podpory Šimečkovej koalície. Ako Matovič pripomenul, Šimečka s Hnutím Slovensko vylúčil spoluprácu. Ak však na to príde, hnutie je Šimečkovi ochotné poskytnúť podporu.
„Chceli sme s ním hľadať riešenia normálne, ako sa patrí,“ dodal líder hnutia s tým, že to sa však nedarí, preto sa rozhodli prehovárať k voličom PS a hľadať riešenia. „Že je to drzé? Jasné, že je to drzé. Netreba politikom nechať priestor na to, aby si mysleli, že sú nadľudia alebo naši páni. Tentokrát si budú diktovať ľudia a my im dávame stopercentnú garanciu, že bez splnenia podmienok, ktoré si ľudia odhlasujú, Šimečkovú koalíciu nepodporíme,“ zdôraznil Matovič.
Hlasovanie o prvých troch otázkach
Nasledujúci mesiac dá Hnutie Slovensko ľuďom hlasovať o troch prvých otázkach. Prvé je smerovaná na platy politikov a či občania súhlasia s tým, aby platy poslancov, ministrov a prezidenta znížili o 50 percent až do doby, kým budú Slovensko zadlžovať. Druhé riešenie, o ktorom môžu ľudia hlasovať je smerované pre rodiny.
Občania sa tak môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby sa prídavok na dieťa zvýšil zo 60 eur na 100 eur mesačne. Tretia otázka sa týka zdravia a súhlasu občanov s tým, aby si majiteľ zdravotnej poisťovne nemohol vyplatiť zisk, ak čo i len jeden poistenec bude čakať na operáciu viac ako 30 dní.