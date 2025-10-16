Progresívci iniciujú mimoriadnu schôdzu k odvolaniu Migaľa. Minister kopí jedno zlyhanie za druhým – VIDEO

Progresívne Slovensko vo štvrtok podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácieSamuela Migaľa. Opozičné hnutie ho viní z viacerých zásadných manažérskych zlyhaní, okrem iného je to nízke čerpanie eurofondov a presadzovanie IT projektov súvisiacich s portálom verejnej správy Slovensko.sk.
Jedno zlyhanie za druhým
Pripomína, že napriek svojim sľubom chcel minister zobrať samosprávam 200 miliónov eur, čo sa podarilo zastaviť až v Európskom parlamente. Z iniciatívy europoslankyne PS Ľubice Karvašovej sa schválil návrh, podľa ktorého už nie je možné siahnuť na eurofondy určené pre regióny bez ich súhlasu.
„Minister Migaľ kopí jedno zásadné manažérske zlyhanie za druhým a je to taký minister, ktorý na čo siahol, to pokazil. My sa nemôžeme na toto šafárenie a zlyhávanie na ministerstve ďalej pozerať, pretože je to príliš veľa peňazí a sú to príliš dôležité projekty pre budúcnosť Slovenska,“ zdôvodnil poslanec PS Michal Truban.
Dodal, že Slovensko v súčasnosti čerpá eurofondy tak pomaly, že na vyčerpanie našej alokácie by sme potrebovali čas až do roku 2044, pritom prepadnutie prvých stoviek miliónov eur hrozí už na budúci rok. „Ministra sme vyzývali, aby predstavil nejaký akčný plán na záchranu eurofondov, jeho reakciou však boli len prázdne frázy,“ podotkol Truban.
Návrat do temných čias informatizácie
Ďalším Migaľovým zlyhaním je podľa jeho slov riadenie Fondu spravodlivej transformácie Hornej Nitry, kde sa zástupcovia samospráv museli až postaviť na námestie, aby minister začal konať. Podľa poslanca PS Jána Hargaša je poslednou kvapkou nákup nového ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.
„Chrbtovú kosť slovenského e-governmentu, ktorá ovplyvní všetky ministerstvá a úrady na Slovensku a všetkých ľudí, ktorí s nimi komunikujú, minister Migaľ nakupuje tak, že k tomu nemá žiadnu dokumentáciu. Má k tomu pár strán A4, ktoré vyzerajú, ako keby ich písala umelá inteligencia. Nemá k tomu žiadne schválenia a obchádza všetky procesy, ktoré by mal on sám v prvom rade dodržiavať,“ hovorí Hargaš.
Celý postup pri tomto nákupe je podľa neho návratom do najtemnejších čias slovenskej informatizácie, o ktorých dnes čítame pri kauzách ako Mýtnik. Poslanec tiež kladie otázku, prečo pýta Migaľ z Plánu obnovy a odolnosti SR namiesto 20 miliónov eur až 140 miliónov eur a prečo vypísal tendre v hodnote 80 miliónov eur.
Vrub strany Hlas
„Tie sumy jednoducho nesedia, nikto tomu nerozumie. Prečo zúžil súťaž a nemôžu sa do nej zapojiť všetky firmy, ale len vybrané?“ poukazuje Hargaš. Kritika podľa jeho slov prichádza už aj od odborných IT združení, a nie je to len Slovensko.Digital, ale aj IT Asociácia Slovenska, ktorá združuje najväčšie IT firmy na slovenskom trhu.
Podľa poslanca všetko ide na vrub strany Hlas, ktorá dostala do parlamentu Migaľa a aj jeho predchodcu vo funkcii ministra investícií Richarda Rašiho. Samotný Raši sa pritom vyjadril, že Migaľ robí veci „na hulváta“ a označil ho za klamára.
Poslanci Hlasu budú mať podľa Hargaša teraz šancu ukázať, či to s kritikou Migaľa myslia vážne, alebo mu budú kryť chrbát. „Som veľmi zvedavý, či vôbec schôdzu otvoria,“ dodal.
Koho záujmy objavuje pán Hargaš?
Minister Samuel Migaľ v reakcii uviedol, že na svojej tlačovej konferencii veľmi otvorene a podrobne vysvetlil všetky detaily týkajúce sa projektu nového portálu Slovensko.sk, vrátane postupu obstarávania aj finančných súvislostí.
„Odpovedal na všetky otázky novinárov a jasne vyvrátil pochybnosti, ktoré sa v posledných dňoch objavili vo verejnom priestore. Tí, ktorí problematike skutočne rozumejú, pochopili, že ide o potrebný a dlhodobo udržateľný projekt, ktorý má zásadný význam pre modernizáciu služieb štátu. Tí, ktorí sa naň pozerajú len politickou optikou, nepochopia podstatu veci nikdy,“ píše sa v stanovisku rezortu investícií.
Namiesto vytvárania zbytočných konfliktov by bolo podľa rezortu na mieste sa pýtať, koho záujmy vlastne obhajuje pán Hargaš, keď spochybňuje projekt, ktorý má priniesť lepšie služby pre občanov aj samosprávy.
„Minister Migaľ bude v transparentnom vysvetľovaní všetkých krokov pokračovať aj naďalej. A ak pán Hargaš na prvýkrát nenašiel odpovede na svoje otázky, nech sa páči, môže si tlačovú konferenciu pozrieť opätovne. Záznam je jednoducho dostupný na sociálnych sieťach MIRRI SR,“ dodalo ministerstvo.