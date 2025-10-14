Gašpar by predĺžil funkčné obdobie vlády, štyri roky považuje za krátky čas – VIDEO

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) by predĺžil funkčné obdobie vlády zo štyroch na päť rokov. Povedal to v utorok na tlačovej besede s tým, že ide o jeho osobný názor.
„Štyri roky sú fakt málo. My už riešime pomaly tretí rok to, čo nám tu odovzdala bývalá vláda. Robiť ešte vlastný program a dopĺňať ho popri tom je dosť náročné,“ zdôvodnil Gašpar. Ako dodal, keď Smer-SD otvoril novelu ústavy, tak všetci kričali, že tým prekrýva konsolidáciu. „Konsolidácia bola a je dôležitá, ale máme tu aj iné veci z programového vyhlásenia vlády, ktoré treba riešiť,“ povedal.
Otázka do diskusie
Predseda Smeru-SD Robert Fico hovoril počas víkendového snemu strany o odsune komunálnych a župných volieb až po parlamentných voľbách 2027. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska sa už vyjadrili, že nesúhlasia s menením pravidiel počas prebiehajúceho volebného obdobia.
Pellegrini vyzval Fica, aby jasne vysvetlil, prečo chce posunúť komunálne a krajské voľby o rok
Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter podotkol, že odsun komunálnych volieb nie je na stole v legislatívnej podobe a ide zatiaľ len o „otázku do ďalšej diskusie“. Podotkol, že keďže by išlo o ústavný zákon, nestačili by na to len hlasy koalície, ale návrh by musela podporiť aj časť opozície. Gašpar je presvedčený, že štyri roky funkčného obdobia sú pre šéfov samospráv málo.
Ekonomická úspora
„Niečo zabezpečí jeden starosta a výsledky jeho práce už odovzdáva druhý starosta,“ povedal. Ďalším faktorom je podľa neho ekonomická úspora, keby sa voľby konali len raz za päť rokov. „V čase, keď potrebujeme konsolidovať, to má svoje racio,“ myslí si. Tibor Gašpar podľa predsedu Progresívneho SlovenskaMichala Šimečku znovu prezradil, čo nemal.
Väčšina samosprávnych krajov odmieta posúvať voľby o rok, upozorňujú na porušenie princípov právneho štátu
„Hovorí, že vládne obdobie by chcel predĺžiť na päť rokov. Dobre vieme prečo. Smer sa bojí volieb a prehry. Zbabrali konsolidáciu, zvýšili dane a odvody, predstavili hrozný rozpočet, na ľudí dopadá drahota a chudoba. Preto nám chcú oklieštiť právo voliť,“ uviedol Šimečka a pripomenul, že predseda vlády Robert Fico vyzýva aj na odloženie komunálnych volieb, hoci v ústave sú zakotvené štyri roky. „A teraz Gašpar hovorí aj o národných voľbách,“ zakončil Šimečka.