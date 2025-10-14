Smer chce kvôli Matovičovi zakázať v rokovacej sále grafy aj obrazové pomôcky, plánuje aj sankcie – VIDEO

Javí sa, že poslanci majú dostatočné platy, tak budeme musieť pristúpiť k sankcii vo výške jedného platu, prípadne pri recidíve až dvoch poslaneckých platov, dodal Gašpar.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (v strede naľavo) a predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter (v strede napravo) na tlačovej besede o programe aktuálnej schôdze parlamentu. Utorok, 14. október, 2025. Reprofoto: www.facebook.com
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Smer-SD chce zakázať v rokovacej sále parlamentu akékoľvek obrazové pomôcky či grafy. Reaguje tým najmä na vystúpenia Igora Matoviča a poslancov jeho Hnutia Slovenska v NR SR. Informoval o tom podpredseda národnej rady Tibor Gašpar na tlačovej besede.

Namiesto toho, že sme chceli prísť s návrhom, že bude dovolená obrazová pomôcka v rozmere A4 po odsúhlasení obsahu predsedajúcim, prichádzame so zmenou, že tam nebude žiadna a bude nulová tolerancia. Dokonca ani také pomôcky, čo si vyrobia poslanci v pléne,“ povedal.

Úprava zákona o rokovacom poriadku

Smer-SD chce tiež „prekopať“ paragraf 32 Zákona o rokovacieho poriadku NR SR, ktorý rieši, kedy má byť poslanec upozornený, kedy má byť vykázaný a kedy už vyvedený z rokovacej sály. Zaviesť chce finančné sankcie. „Javí sa, že poslanci majú dostatočné platy, tak budeme musieť pristúpiť k sankcii vo výške jedného platu, prípadne pri recidíve až dvoch poslaneckých platov,“ spresnil Gašpar. Počas 40. schôdze, ktorá sa začína v utorok, chcú riešiť aj etický kódex poslanca.

Ako informoval predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter, 40. schôdza Národnej rady bude mať 129 bodov. Poslanci prerokujú 45 zákonov v prvom čítaní, 39 v druhom čítaní, z toho 30 vládnych zákonov. „Je tu aj jedno skrátené legislatívne konanie, ktoré sa týka Environmentálneho fondu,“ dodal. Najdôležitejšou témou bude rokovanie o štátnom rozpočte.

Večer budeme sedieť s pánom ministrom financií a máme záujem si niektoré veci ešte raz vydiskutovať. Každopádne, ak by z našich radov aj vyšiel nejaký pozmeňujúci návrh, bude niekde pridávať a niekde uberať, celkové čísla nemáme v žiadnom prípade záujem meniť,“ podotkol Richter. Pre budúci rok sa chystajú docieliť deficit 4,1 percenta HDP.

Návrh štátneho rozpočtu

Najprv prídu na rad dva zákony – jeden z dielne ministerstva financií a druhý z dielne rezortu zdravotníctva, po nich predloží minister financií návrh štátneho rozpočtu. „Pripúšťame, že môže dôjsť k predĺženiu rokovacieho dňa, skrátenie prestávky na obedy, prípadne presunutie rokovania až do večerných hodín. Ak by opozícia úmyselne predlžovala alebo hrala divadlo v súvislosti s rozpravou k rozpočtu, sme pripravení iniciovať aj nočné rokovanie,“ pripustil Richter. K opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery navrhnú zlúčenú rozpravu.

Koalícia sa nedohodla na prelomení veta prezidenta pri zákone o covidových amnestiách. Smer-SD má záujem veto prelomiť, Hlas-SD však nie. „Strana Hlas má bližšie k prezidentovi a na jeho pripomienky nahliada inak,“ poukázal Richter. Strana Smer-SD tiež nebude iniciovať ukotvenie výhrady vo svedomí v ústave a ani už neplánuje do konca volebného obdobia meniť ústavu.

Viac k osobe: Igor MatovičJán RichterTibor Gašpar
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDMatovičovo hnutie SlovenskoMF Ministerstvo financií SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SRSMER-SD
Okruhy tém: covidová amnestia Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) predseda hnutia Slovensko predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Sankcie Štátny rozpočet zákon o rokovacom poriadku

