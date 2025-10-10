Hlina by šiel radšej do vlády s Matovičom ako s Hlasom. A to som bol s ním tri dni v karavane, priznal – VIDEO

Hlinove vystúpenie v relácii už komentovala na sociálnej sieti strana Hlas-SD.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Alojz Hlina, Igor Matovič
Poslanec Sloboda a Solidarita Alojz Hlina a predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič. Foto: Archívne, SITA/Jakub Julény, Milan Illík - koláž SITA Webnoviny
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita (SaS)Alojz Hlina by šiel radšej do vlády s Igorom Matovičom (Hnutie Slovensko) ako s Hlasom-SD. Povedal to v relácii TA3 Kráľ na ťahu.

Jeho odpoveď na moderátorovu otázku, s kým by šiel radšej, bola jednoznačná: „S Matovičom. A to hovorím ja, ktorý som s ním bol tri dni v karavane,“ povedal Hlina.

Tour de Roma

Bolo to ešte v lete 2012, keď ako poslanci parlamentu Matovič spolu s Hlinom vyrazil na „Tour de Roma“ – výjazd do rómskych osád, v rámci ktorého navštívili obce s početnou rómskou menšinou.

Svojou cestou vtedy chceli apelovať na vládu, aby si nezatvárala oči pred problémami súvisiaci s touto menšinou. Hlina bol v tom čase poslancom za OĽaNO. V októbri 2012 z poslaneckého klubu vystúpil a pôsobil ako nezaradený poslanec.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vystúpenie komentoval Hlas

Hlinove vystúpenie v relácii už komentovala na sociálnej sieti strana Hlas-SD.

„Hlina v relácii Kráľ na ťahu priznal to, čo Šimečka s Gröhlingom chystajú, len sa to doteraz báli verejne povedať: aby sa dostali k moci, spoja sa s Matovičom. A naviac, Hlina sa vyznal aj zo svojho zážitku. Tri dni bol s Matovičom v jednom karavane. Na to sa určite nedá zabudnúť…,“ uviedol Hlas-SD.

Status už stručne okomentoval aj Igor Matovič. „No, s Pellegrinim by som do karavanu určite nikdy nevliezol,“ napísal.

Viac k osobe: Alojz HlinaIgor Matovič
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDMatovičovo hnutie SlovenskoSaS Sloboda a Solidarita
Okruhy tém: Opozícia poslanec Národnej rady SR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk