Manipulácia Trumpa pred mierovými rokovaniami? Lavrov chce podľa vojenských analytikov nakloniť Biely dom na stranu Moskvy

Šéf ruskej diplomacie vyhlásil, že Európa sa snaží „vraziť klin“ medzi Rusko a Spojené štáty.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: SITA/AP
Rusko naďalej využíva témy nesúvisiace s vojnou na Ukrajine, aby vyvíjalo tlak na administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa a prinútilo ju ustúpiť ruským požiadavkám v otázke Ukrajiny. Uviedol to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Rovnaká veľmoc

Analytici upozorňujú, že ruský minister zahraničných vecíSergej Lavrov využil nedeľný rozhovor s kremľovským novinárom Pavlom Zarubinom pred ďalším kolom mierových rokovaní v Abú Zabí. Podľa ISW sa snaží nakloniť Biely dom na stranu Moskvy a presvedčiť Spojené štáty, aby rokovali len s Ruskom, nie s Ukrajinou a Európou.

Lavrov prirovnal Rusko k USA, keď ho označil za „rovnakú veľmoc“, a vyhlásil, že obe krajiny by mali realizovať bilaterálne hospodárske a obchodné projekty bez toho, aby akékoľvek nezhody vyústili do konfrontácie. Šéf ruskej diplomacie zároveň vyhlásil, že Európa sa snaží „vraziť klin“ medzi Rusko a Spojené štáty.

Vyjednávacie taktiky

Kremeľ používa vyjednávacie taktiky, ktorými sa snaží prezentovať Rusko ako globálnu veľmoc porovnateľnú so Spojenými štátmi a zároveň ako dediča „superveľmoci“ Sovietskeho zväzu.

Lavrovove vyjadrenia majú za cieľ využiť vyhliadky na ekonomické dohody alebo rokovania o strategických zbraniach, aby presvedčili Trumpa ustúpiť ruským požiadavkám týkajúcim sa Ukrajiny, vrátane požiadavky Kremľa, aby USA nezapájali Európu do mierového procesu,“ konštatoval ISW.

