Moskva potvrdila preloženie druhého kola trojstranných rokovaní o Ukrajine na stredu

Kremeľ v pondelok potvrdil, že druhé kolo trojstranných rokovaní s Ukrajinou a Spojenými štátmi, ktoré sa malo pôvodne konať uplynulý víkend v Spojených arabských emirátoch, sa presunulo na stredu.
Podľa kremeľského hovoruDmitrija Peskova sa rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine museli presunúť z dôvodu zosúladenia pracovných harmonogramov troch zúčastnených strán. „Druhé kolo sa teraz skutočne uskutoční v stredu a vo štvrtok. Bude sa konať v Abú Zabí. Môžeme to potvrdiť,“ povedal Peskov.
Zelenskyj oznámil nové kolo mierových rokovaní v Abú Zabí, minister obrany poďakoval Muskovi
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj už v nedeľu oznámil, že rokovania sa uskutočnia v stredu a štvrtok v hlavnom meste Spojených arabských emirátov.
Trojstranné rozhovory sa uskutočnia necelé dva týždne pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu. Ich ústrednou témou by mala byť otázka Moskvou okupovaných Ukrajinských území, v ktorej však žiadna zo strán zatiaľ nemieni ustúpiť.