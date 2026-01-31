Výpadok elektriny paralyzoval Kyjev, porucha zasiahla prenosové vedenia

Ukrajinskú elektrickú sieť zasiahli v soboturozsiahle výpadky po „technickej poruche“, ktorá vyradila z prevádzky prenosové vedenia medzi Moldavskom, Rumunskom a Ukrajinou, uviedol ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ.
Odstávky prerušili dodávky vody do hlavného mesta Kyjev a viedli aj k úplnému zastaveniu prevádzky mestského metra, čím ochromili dopravu pre tisíce ľudí.
Mimoriadna situácia
„Dnes o 10.42 hod. miestneho času došlo k technickej poruche, ktorá spôsobila súčasné odstavenie 400-kilovoltového vedenia medzi energetickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltového vedenia medzi západnou a strednou Ukrajinou,“ napísal minister na sociálnej sieti Telegram. „Dodávky elektriny budú obnovené v priebehu niekoľkých hodín,“ dodal.
Prezident Volodymyr Zelenskyj označil incident za „mimoriadnu situáciu“ a uviedol, že na obnove dodávok sa intenzívne pracuje. „Úlohou je čo najskôr stabilizovať situáciu,“ napísal na Telegrame.
Problém ešte viac zvyšuje tlak na ukrajinskú energetickú sústavu, ktorá je už aj tak v krehkom stave po týždňoch intenzívneho ruského ostreľovania.
Až 800-tisíc denne
Rusko počas takmer štvorročnej invázie opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Kyjev však tvrdí, že aktuálna zima je zatiaľ najťažšia, keďže útoky pripravili o elektrinu a kúrenie milióny ľudí pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
Kyjevské metro v dôsledku výpadku elektriny v sobotu úplne zastavilo prevádzku. Podľa údajov zverejnených minulý rok ho denne využíva približne 800-tisíc cestujúcich.
Obyvatelia zároveň využívajú jeho 52 staníc aj ako protiletecké kryty počas ruských útokov. Metro bude až do obnovenia dodávok elektriny slúžiť len ako úkryt, uviedol starosta Kyjeva Vitalij Kličko na Telegrame.