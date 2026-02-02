Zelenskyj nariadil armáde reagovať na stupňujúce sa ruské útoky na železničnú infraštruktúru

Ukrajinské štátne železnice v pondelok varovali, že viaceré trasy na východe krajiny sa stávajú „vysokorizikovými“, a cestujúcim odporučili používať radšej autobusovú dopravu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Osobný vlak po ruskom útoku 27. januára 2026 v Charkovskej oblasti na Ukrajine, pri ktorom boli zabitých päť osôb. Foto: Ukrainian Emergency Service via AP
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že nariadil vojenskému veleniu reagovať na rastúci počet ruských útokov zameraných na ukrajinskú dopravnú infraštruktúru, predovšetkým železničné trate.

„Ruská armáda sa naďalej sústreďuje na teror proti našej logistike – predovšetkým železničnej infraštruktúre,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že ku útokom na železničné zariadenia došlo v Dnipropetrovskej aj Záporožskej oblasti.

Prezident tak reagoval na zintenzívnenie ruských úderov na ukrajinské železnice. Pri minulotýždňovom zásahu osobného vlaku v Charkovskej oblasti bolo zabitých päť osôb.

Ukrajinské štátne železnice v pondelok varovali, že viaceré trasy na východe krajiny sa stávajú „vysokorizikovými“,  a cestujúcim odporučili používať radšej autobusovú dopravu. V Sumskej oblasti bude štátny dopravca na niektorých trasách monitorovať hrozbu dronových útokov a vlaky v prípade potreby zastavia v blízkosti protibombových krytov.

