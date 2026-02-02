Zelenskyj nariadil armáde reagovať na stupňujúce sa ruské útoky na železničnú infraštruktúru

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že nariadil vojenskému veleniu reagovať na rastúci počet ruských útokov zameraných na ukrajinskú dopravnú infraštruktúru, predovšetkým železničné trate.
„Ruská armáda sa naďalej sústreďuje na teror proti našej logistike – predovšetkým železničnej infraštruktúre,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že ku útokom na železničné zariadenia došlo v Dnipropetrovskej aj Záporožskej oblasti.
I held a coordination call on the situation in Ukraine. As of today, Ukrainian energy workers and repair crews have fully restored the energy system to its pre-incident state before Saturday’s technical failure. The system is operating stably. However, given the extremely cold… pic.twitter.com/0V7OjaoKyN
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 2, 2026
Prezident tak reagoval na zintenzívnenie ruských úderov na ukrajinské železnice. Pri minulotýždňovom zásahu osobného vlaku v Charkovskej oblasti bolo zabitých päť osôb.
Rusi zasiahli osobný vlak, zabili štyroch. Počet obetí utorkových útokov stúpol na 11, zasiahnutá bola aj energetická infraštruktúra
Ukrajinské štátne železnice v pondelok varovali, že viaceré trasy na východe krajiny sa stávajú „vysokorizikovými“, a cestujúcim odporučili používať radšej autobusovú dopravu. V Sumskej oblasti bude štátny dopravca na niektorých trasách monitorovať hrozbu dronových útokov a vlaky v prípade potreby zastavia v blízkosti protibombových krytov.