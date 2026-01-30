Zelenskyj sa bojí, že incident v Grónsku poslúži na odobratie územia Ukrajine

Zelenskyj považuje krízu v Grónsku za nebezpečný precedens, ktorý by mohol byť použitý na legitimizáciu anexie ukrajinského územia.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačuje, že geopolitická situácia okolo Grónska, ktorá spustila krízu vo vzťahoch medzi Dánskom a Spojenými štátmi, by sa mohla využiť na „uznanie“ ukrajinských území za ruské. Referuje o tom web liga.net.

„Podľa môjho názoru je príbeh Grónska jedinečný. Príbeh, ktorý by sa zajtra mohol použiť na zabratie našich území a ich de iure uznanie. Treba sa naň pozerať týmto spôsobom,“ poznamenal ukrajinský líder, ktorý zároveň poznamenal, že reakciu Dánska a jeho spojencov v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) na územné nároky považuje za neúčinnú.

„A keď je na podporu Dánska vyslaných niekoľko desiatok vojakov, potom… Čo to znamená? Aký signál? Ak niekde tam jednoducho uznajú tieto územia, čo sa potom stane s nami? Ak ich uznajú tam, potom je pravdepodobné, že ich uznajú aj tu. To sa deje. Je to tak, ako to je,“ zdôraznil Zelenskyj.

