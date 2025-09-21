Majerský varuje opozíciu, generálny štrajk by ochromil celú krajinu, dnes naň nie je priestor

Na generálny štrajk v súčasnosti nie je priestor. Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda opozičného KDH Milan Majerský. Ako doplnil, generálny štrajk má úplne iné parametre ako sú opozičné protesty.
„Generálny štrajk na určitý čas ochromí celú politiku, celé hospodárstvo republiky, školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, dopravu,“ vysvetlil Majerský.
Predseda KDH zároveň kritizoval opozičných kolegov, že o generálnom štrajku hovorili na opozičnej demonštrácii proti konsolidácii. „Vykríknuť niečo z tribúny podľa mňa nie je dôstojné. Ak idú nejaké opozičné strany na nejaký protest, mali by byť vopred dohodnuté na takýchto silných vyjadreniach,“ zdôraznil Majerský.