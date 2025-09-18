Anketa medzi poslancami: Kto chodí do práce pešo či na bicykli, a koho môžete stretnúť v MHD? - VIDEO

Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom upriamiť pozornosť širokej verejnosti, aby cestovala verejnou dopravou alebo inými ekologickými formami dopravy, a uprednostnila ich pred individuálnou prepravou autami.
Poslancov Národnej rady SR sme sa v kontexte Európskeho týždňa mobility pýtali, ako často využívajú mestskú hromadnú dopravu, respektíve iné ekologické a udržateľné formy dopravy, vrátane bicyklov.
Do práce hromadnou dopravou
„Bratislavskú hromadnú dopravu využívam vtedy, keď ju potrebujem. Využívam ju dosť často. Chodím z Rače do práce na električke. Bicykel málo, ale chodím rád peši,“ hovorí poslanec Hnutia SlovenskoJozef Pročko.
Verejnú hromadnú dopravu využíva pomerne často aj podpredseda parlamentu za Progresívne SlovenskoMartin Dubéci. „Nevlastním osobný automobil. V Košiciach chodím pešo alebo na bicykli. MHD mám veľmi rád,“ prezradil pre agentúru SITA Dubéci, ktorého môžu ľudia bežne stretnúť v mestskej hromadnej doprave.
Vášniví cyklisti
Ako často využíva bratislavskú MHD sme sa pýtali aj poslanca za SaSMariána Viskupiča. „Ja som cezpoľný, dochádzam denne spoza Trnavy zo Šúroviec a nejde to nijak inak než autom,“ hovorí v úvode politik. Priznal však, že v okolí svojho bydliska veľmi často používa aj bicykel.
„Samozrejme veškerá moja doprava doma po dedine, alebo keď idem na nákup alebo za kamarátmi, tak je to všetko na bicykli, robím to tak počas celého roka a nielen počas týždňa mobility,“ doplnil Viskupič.
Cyklistike sa vo voľnom čase venuje aj poslanec za KDHFrantišek Majerský. „Bratislavskú MHD nevyužívam, keďže bývam na ubytovni pod hradom. Keď som ale doma v Poprade, často využívam bicykel, aj preto som rád, že sa o tom hovorí v rámci týždňa mobility a aj vyzývam takto všetkých ľudí, aby začali viac využívať ekologickú dopravu ako MHD, ale hlavne bicyklovanie, lebo je to zdraviu prospešné,“ hovorí Majerský, ktorý je povolaním zdravotnícky záchranár.
„Bicykel používam veľmi často, a chodím často na ňom aj do roboty,“ vraví líderka Za ľudí a opozičná poslankyňa Veronika Remišová, ktorá je dlhé roky zanietenou cyklistkou. „Je to mnohokrát rýchlejšie ako keď chodíte autom, aj keď by som privítala, aby v Bratislave boli cyklotrasy o trošičku lepšie, a aby bolo menej jám,“ poznamenala tiež politička.
Všade pešo
„Musím sa priznať, že verejnú hromadnú dopravu aj bicykel používam veľmi málo, a to preto, že najradšej chodím všade peši,“ povedala nám poslankyňa za SaSVladimíra Marcinková.
Politička býva od práce približne kilometer, preto – ako vraví – uprednostňuje nohy pred dopravnými prostriedkami. „Vždy si túto trasu do kopca veľmi rada prejdem, považujem to za takú rozcvičku. Aj deťom som sa snažila nájsť lekára tak, aby sme tam mohli chodiť peši, rovnako všetky krúžky máme v pešej vzdialenosti,“ doplnila tiež Marcinková.
Európsky týždeň mobility je vlajkovou loďou kampane Európskej komisie na zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia a vytvoreniu príjemnejších miest pre život a prácu. Hlavné podujatie sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a vyvrcholí obľúbeným Dňom bez áut.