Blanár zatiaľ nepotvrdil veľvyslanectvo pre Radačovského, politické nominácie sú však vraj bežné

Pri otázke, prečo by mal pôsobiť Radačovský zrovna na Cypre, šéf KDH pripomenul jeho proruské názory a fakt, že Rusi majú na ostrove pokupované nehnuteľnosti.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
1 min. čítania
Miroslav Radačovský
Miroslav Radačovský. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Všetky nominácie na veľvyslancov sa schvaľujú v utajenom režime. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to na margo údajnej nominácie koaličného poslanca Miroslava Radačovského ako nového veľvyslanca na Cypre zdôraznil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Komentovať nomináciu Radačovskáho preto v nedeľu podľa neho nie je na mieste.

„Všeličo preniká, ale to ešte neznamená, že je to pravda,“ povedal Blanár. Politická nominácia veľvyslanca je však podľa neho bežná aj v zahraničí. „Že ľudia, ktorí sú v niečom známi, majú nejaký príbeh, robia aj veľvyslancov,“ skonštatoval minister. Doplnil, že stojí za Radačovským ako za členom vládnej koalície. „Ja si vážim jeho prístup,“ dodal Blanár.

Predseda KDHMilan Majerský v tejto súvislosti povedal, že Radačovský sa ešte nezúčastnil na zasadnutí zahraničného výboru parlamentu ako dezignovaný veľvyslanec. „Máme iba informácie, že na vláde prešiel,“ uviedol Majerský.

Pri otázke, prečo by mal pôsobiť Radačovský zrovna na Cypre, šéf KDH pripomenul jeho proruské názory a fakt, že Rusi majú na ostrove pokupované nehnuteľnosti. „Má nejaké reálne skúsenosti s veľvyslanectvom alebo s diplomaciou? Je to človek, pokiaľ ja viem, z právneho prostredia,“ dodal Majerský.

Viac k osobe: Juraj BlanárMilan MajerskýMiroslav Radačovský
Firmy a inštitúcie: KDH Kresťanskodemokratické hnutieSMER-SD
Okruhy tém: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Predseda KDH Veľvyslanec Vládna koalícia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk