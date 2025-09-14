Blanár zatiaľ nepotvrdil veľvyslanectvo pre Radačovského, politické nominácie sú však vraj bežné

Všetky nominácie na veľvyslancov sa schvaľujú v utajenom režime. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to na margo údajnej nominácie koaličného poslanca Miroslava Radačovského ako nového veľvyslanca na Cypre zdôraznil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Komentovať nomináciu Radačovskáho preto v nedeľu podľa neho nie je na mieste.
„Všeličo preniká, ale to ešte neznamená, že je to pravda,“ povedal Blanár. Politická nominácia veľvyslanca je však podľa neho bežná aj v zahraničí. „Že ľudia, ktorí sú v niečom známi, majú nejaký príbeh, robia aj veľvyslancov,“ skonštatoval minister. Doplnil, že stojí za Radačovským ako za členom vládnej koalície. „Ja si vážim jeho prístup,“ dodal Blanár.
Predseda KDHMilan Majerský v tejto súvislosti povedal, že Radačovský sa ešte nezúčastnil na zasadnutí zahraničného výboru parlamentu ako dezignovaný veľvyslanec. „Máme iba informácie, že na vláde prešiel,“ uviedol Majerský.
Pri otázke, prečo by mal pôsobiť Radačovský zrovna na Cypre, šéf KDH pripomenul jeho proruské názory a fakt, že Rusi majú na ostrove pokupované nehnuteľnosti. „Má nejaké reálne skúsenosti s veľvyslanectvom alebo s diplomaciou? Je to človek, pokiaľ ja viem, z právneho prostredia,“ dodal Majerský.