Maďarský premiér Orbán ostro skritizoval Úniu a Západ, ľudí vyzval k pomoci na „okupáciu Bruselu“ (video)

Maďarský premiér Viktor Orbán predviedol ďalší plamenný prejav proti Európskej únii (EÚ), keď pri príležitosti štátneho sviatku vyzval ľudí, aby mu pomohli v nadchádzajúcich európskych voľbách „okupovať Brusel“.

Orbán vystúpil pred Maďarským národným múzeom v Budapešti na deň štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848. Podobne ako v predošlých prípadoch prirovnal Úniu k imperiálnym mocnostiam, ktoré krajine dominovali v minulosti.

„Brusel nie je prvým impériom, ktoré upriamilo svoj zrak na Maďarsko. Národy Európy sa obávajú, že im Brusel vezme slobodu. Ak chceme zachovať slobodu a suverenitu Maďarska, nemáme inú možnosť: musíme okupovať Brusel,“ vyhlásil. Maďarský premiér tiež obvinil „západný svet“ z toho, že je zdrojom vykorenenosti a deštrukcie.

„Začínajú vojny, ničia svety, prekresľujú hranice krajín a pasú sa na všetkom ako kobylky. My Maďari žijeme inak a chceme žiť inak,“ povedal davu, v ktorom mnohých pre túto príležitosť priviezli do Budapešti autobusy.

Prejav nacionalistického predsedu vlády tiež zahŕňal opozíciu proti imigrácii a právam LGBTQ+ ľudí, ako aj záväzky k národnej hrdosti a suverenite. Orbán hovoril aj o jeho americkom spojencovi exprezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého podpora voličov podľa neho predstavuje „rebéliu“ a naznačuje politický posun ku konzervativizmu vo voľbách v USA aj v Európe.

It seems like some kind of fascist meeting with extremists and populists took place in Hungary today.

Speaking on the anniversary of the 1848 Hungarian Revolution, isolated Orban said he was ready to “occupy” Brussels.

