Orbán sa stretol s exprezidentom Trumpom, diskutovali aj o dôležitej otázke pevných a bezpečných hraníc (foto)

Maďarský premiér Viktor Orbán sa v piatok na Floride stretol s bývalým americkým prezidentom a pravdepodobným republikánskym kandidátom na post šéfa Bieleho domu Donaldom Trumpom.

Tím amerického exprezidenta v piatok neskoro večer uviedol, že na schôdzke diskutovali „o širokom spektre problémov, ktoré ovplyvňujú Maďarsko a Spojené štáty, vrátane veľmi dôležitej otázky pevných a bezpečných hraníc“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ak by bol Donald Trump zvolený za prezidenta Spojených štátov v roku 2020, vojna na Ukrajine, ktorá teraz trvá už tretí rok, by nevypukla, a konflikt na Blízkom východe by sa vyriešil oveľa rýchlejšie,“ napísal na sociálnej sieti v súvislosti so schôdzkou maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.