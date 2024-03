Forró: Našou prioritou je, aby spolupráca Slovenska a Maďarska, ako aj dvoch národov, bola čo najlepšia (rozhovor)

„Pre Maďarov je veľmi dôležité prvé kolo prezidentských volieb, aby sme ukázali, že sme tu, a aby sa témy, ktoré sa nás týkajú, dostali do pozornosti,“ hovorí predseda strany Maďarská aliancia – Magyar Szövetség a kandidát na prezidenta SR Krisztián Forró.

„Maďari tvoria na Slovensku viac ako 8 percent. Máme jedenásť kandidátov na prezidenta a myslím si, že sa patrí, aby z toho aspoň jeden kandidát bol maďarskej národnosti,“ hovorí predseda strany Maďarská aliancia.

Prezident by mal zasypávať zákopy a nie ich prehlbovať

Čo očakávajú dnes občania Slovenskej republiky od prezidenta? „Veľmi veľa chodím do regiónov. Ľudia chcú pokoj a nechcú konflikty. Preto by prezident nemal byť protiváhou, ale práve naopak, má byť mediátorom. Prezident by mal zasypávať zákopy a nie ich prehlbovať,“ hovorí Forró. Ako ďalej doplnil, prezident by mal v prvom rade hľadať prieniky ako môže spájať, a má zastupovať záujmy občanov.

Pozrite si celý rozhovor s Krisztiánom Forróm:

Korčok je nepopulárny u Maďarov

Nedávny prieskum agentúry Focus ukázal, že Ivan Korčok by mal v prostredí maďarskej komunity veľmi vážny problém čo sa týka podpory v prezidentských voľbách. V prvom kole by sa totiž medzi maďarskými voličmi nedostal ani do prvej päťky.

Podľa prieskumu by najviac percent získal predseda Aliancie Krisztián Forró (44%), tesne za ním je líder Hlasu a predseda NR SR Peter Pellegrini (40%), nasledujú Štefan Harabin (9%), Igor Matovič (5 %) a Marian Kotleba (2%). V prípade, že by do druhého kola postúpili Pellegrini a Korčok, šéf Hlasu by ho zdrvujúco porazil. Medzi Maďarmi by získal 83 percent, kým Korčok iba 17 percent.

„Niet sa čo čudovať,“ reagoval Forró na výsledky prieskumu v súvislosti s preferenciami Korčoka u maďarskej komunity. „Žiaľ je to výsledkom vyhlásení, ktoré mal v minulosti a činov, ktoré sa s ním spájajú. Vo viacerých témach boli zo strany Ivana Korčoka len slová a gestá, ale žiadne hmatateľné výsledky,“ vysvetľoval ďalej Forró dôvody, prečo je Korčok u Maďarov nepopulárny. Na základe toho si vie predseda Maďarskej aliancie ťažko predstaviť, že by Korčoka volila maďarská komunita.

Maďarská menšina na Ukrajine

Predseda Maďarskej aliancie nepodporuje posielanie zbraní na Ukrajinu, ktorým sa len predlžuje vojna. „Môj názor je, že by sme nemali posielať zbrane na Ukrajinu. Žijú tam naši maďarskí bratia a vidíme z vlastnej skúsenosti od známych a priateľov, aká je tam situácia. Vidíme to, že odchádzajú vojaci na front a sa nevrátia. Nevrátia sa otcovia, manželia, synovia…“ uviedol Forró v súvislosti s maďarskou menšinou žijúcou v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

V rozhovore s Krisztiánom Forróm sa ďalej dozviete:

Maďarská aliancia v septembrových voľbách skončila s tesným výsledkom 4,38 percent pred bránami parlamentu . Čo bolo príčinou, že nevedeli zmobilizovať dostatok voličov

. Čo bolo príčinou, že nevedeli zmobilizovať dostatok voličov Ako budú vedieť pomôcť maďarskej menšine z pozície mimoparlamentnej strany

Aké má očakávania v súvislosti s vládou Roberta Fica, ktorá má dobré vzťahy s maďarským premiérom Viktorom Orbánom

Aké nedostatky vidí v súvislosti s úradovaním prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Aké sú nálady u maďarskej komunity v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami

Kedy sa Maďarská aliancia oficiálne vyjadrí, ktorého z top favoritov prezidentských volieb podporí v druhom kole, či Ivana Korčoka alebo Petra Pellegriniho

Ako vidí dôležité zahraničnopolitické témy: vývoj vojny na Ukrajine, júnové eurovoľby, novembrové voľby v USA

