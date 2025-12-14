Maďarsko sa nezrútilo po roku 1989. Ono už desaťročia stálo na umelých nohách, tvrdí psychiater Hunčík

Zhoršenie ekonomickej a sociálnej situácie v Maďarsku po páde komunizmu si veľká časť tamojšej spoločnosti dodnes spája priamo so zmenou režimu.
Historicky nepresný pohľad
Ako však v relácii Konzervatívna kaviareň na webe SITA.sk povedal psychiater a znalec slovensko-maďarských vzťahov Péter Hunčík, takýto pohľad je zásadne zjednodušený a historicky nepresný. Maďarská ekonomika bola totiž v hlbokých problémoch už od 70. rokov, len sa ich darilo systematicky zakrývať.
Hunčík poukázal na to, ako ľudia v Maďarsku vnímajú pád komunistického režimu. Mnohí obdobie po roku 1989 „škatuľkujú“ ako časy, keď sa zhoršila ekonomická a spoločenská situácia v Maďarsku. Čiže hospodársky prepad automaticky pripisujú pádu komunistického režimu.
„Každý rovno hovorí, že toto vyvolala zmena režimu. Horšiu ekonomiku a celkovo zhoršenie,“ povedal Hunčík. Upozorňuje však, že realita bola iná a ekonomické problémy Maďarska sa nezačali až po politickej zmene, ale výrazne skôr – ešte počas vlády Jánosa Kádára v rokoch 1956 až 1988.
„Už počas Kádárovho režimu, dobrých 20 rokov, maďarská ekonomika bola na dne. Oni už zo Svetovej banky dostávali pôžičky,“ podotkol Hunčík.
Selektívne uvoľňovanie hraníc
Tieto pôžičky však podľa neho neboli súčasťou verejnej diskusie a obyvatelia o skutočnom stave hospodárstva nevedeli. Kádárov režim sa podľa Hunčíka mimoriadne snažil udržať obraz stability a relatívneho blahobytu.
„Kádár veľmi citlivo dbal na to, aby ani náhodou nevyšli na povrch nejaké problémy, že ľudia nemajú čo jesť, obchody sú prázdne a podobne. On všetko urobil a naozaj to spravil nad svoje sily, aby to navonok vyzeralo ako dostačujúce,“ povedal Hunčík.
Súčasťou tejto stratégie bolo aj selektívne uvoľňovanie hraníc, ktoré podľa Hunčíka vytváralo pocit slobody a prosperity, hoci išlo skôr o psychologický než ekonomický efekt. „Hranice však otvoril takým spôsobom, že to zase bežnému občanovi úplne stačilo. Dvakrát do roka môžeš ísť nakupovať do Viedne či na pláž do Juhoslávie…“
Keď však po roku 1989 tieto „pomocné ruky“ zmizli, realita sa podľa Hunčíka naplno odhalila. „A naraz príde ten 90. rok. A teraz už nie sú tie pomocné ruky, tie umelé. A Maďarsko padne tam, kde už bolo 20 rokov,“ skonštatoval.
Ekonomické vyčerpanie krajiny
Problémom podľa neho nie je len historická realita, ale aj spôsob, akým sa o nej hovorí – alebo skôr nehovorí. Maďarskej spoločnosti sa nikdy dôsledne nevysvetlilo, že úpadok nebol dôsledkom demokracie, ale dlhodobého ekonomického vyčerpania krajiny spôsobeného komunistickým režimom.
„Zase je tu simplifikovaná forma a nikto nevysvetlí obyvateľom, že to nebola zmena režimu, ktorá spôsobila tento úpadok. To už v Maďarsku prakticky bolo to od 70. rokov,“ zdôraznil.
Výsledkom podľa Hunčíka zostáva idealizovaná spomienka na minulé autoritárske obdobia, ktoré sa v kolektívnej pamäti menia na symboly stability a istôt. „A každému ostáva v pamäti, že ten skvelý Kádár, fantastický ako František Jozef, ako Horthy, a do toho radu príde ináč aj Viktor Orbán,“ zakončil Hunčík.