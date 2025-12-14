Desiatky tisíc Maďarov protestovali v Budapešti, žiadali odstúpenie Orbána pre prípady zneužívania detí – FOTO

V maďarskej metropole Budapešť sa v sobotu zišlo najmenej 50-tisíc protestujúcich, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Viktora Orbána pre jeho údajný nedostatočný prístup k prípadoch zneužívania detí v štátnych zariadeniach.
Nové obvinenia
Demonštráciu zvolal opozičný líder Péter Magyar, ktorého strana TISZA vedie v prieskumoch pred jarnými parlamentnými voľbami. Protesty vyvolali nové obvinenia zo zneužívania v centre pre mladistvých v hlavnom meste. „Normálne by vláda po takomto prípade padla,“ povedal 16-ročný David Kozak pre AFP. „Pre nich nie je problém, že sa zneužívanie stalo, ale že sa odhalilo.“
Maďarská polícia chce obviniť primátora Budapešti za júnový dúhový pochod
Magyar viedol dav s transparentom „Chráňme deti“. Najnovší škandál prepukol po zverejnení záberov z kamerového systému, na ktorých bývalý riaditeľ detenčného centra pre mladistvých na ulici Szólo kopal chlapca do hlavy. Štyria zamestnanci boli tento týždeň zadržaní a vláda umiestnila všetky takéto zariadenia pod policajný dohľad.
Nezverejnená oficiálna správa
Predtým boli zatknutí ďalší traja zamestnanci, vrátane ďalšieho bývalého riaditeľa, ktorý je obvinený z prevádzkovania prostitúcie. „Mali by sme byť pobúrení nad tým, čo sa deje s najzraniteľnejšími deťmi,“ uviedla 73-ročná dôchodkyňa Zsuzsa Szalay, ktorá sa na proteste zúčastnila.
Magyar v piatok zverejnil doteraz nezverejnenú oficiálnu správu z roku 2021, ktorá uvádza, že viac ako pätina detí v štátnych zariadeniach bola zneužívaná. Vláda však trvá na tom, že podnikla kroky proti podozreniam zo zneužívania.
Správa z roku 2021 bola podľa ministerstva vnútra v roku 2022 odovzdaná príslušným orgánom „na podporu ich práce“. Orbán odsúdil najnovší prípad zneužívania a povedal, že ani „s mladými zločincami by sa nemalo takto zaobchádzať“.
Minulý rok musela odstúpiť prezidentka Katalin Nováková po tom, čo vyšlo najavo, že udelila milosť spolupáchateľovi odsúdeného za zneužívanie detí. Tento škandál otriasol jeho úzkou skupinou pri moci a pomohol podporiť vzostup Magyara, bývalého Orbánovho spolupracovníka.