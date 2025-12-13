Péter Hunčík: Zanedbávanie južného Slovenska otvára dvere Orbánovmu revizionizmu

„Keď sa dostal k moci Robert Fico a na druhej strane Viktor Orbán, predpokladal som, že tu bude obrovské napätie,“ hovorí Péter Hunčík. Pripomína sporné body vo vzájomných vzťahoch politikov, okrem iného prípad Hedvigy Malinovej.
Naraz našli nejaký spoločný bod a začali spolupracovať, konštatuje Hunčík. „Odkiaľ prichádzajú motivácie Viktora Orbána, že sa začnú kamarátiť? Vydierajú ho? Peniaze? Niečo iné? Na druhej strane, čo je ešte absurdnejšie, aké sú motivácie Roberta Fica? A aké sú jeho motivácie, že ide s Moskvou?“
František Mikloško: Čarnogurský strieľajúci zo samopalu v zničenom Mariupole, to bol čistý hyenizmus
„Ak je pravda, že Maďari očakávajú od Moskvy napríklad zmeny hraníc, tak s tým Fico súhlasí?“, pýta sa Hunčík. „To je absurdná dráma, Ionesco“ dodáva.
Daniel Lukáč v tejto súvislosti pripomína, že v hoci Trianon či Benešove dekréty nemajú žiaden vplyv na súčasnú scénu, v Maďarsku ich z času na čas niekto z politických dôvodov vytiahne. Momentálne Viktor Orbán vyhlásil, že vlastne Trianon vytvoril z Maďarska nefunkčný štát.
„Čo tým chce povedať? Že treba urobiť z Maďarska funkčný štát. Na úkor Rumunska nie, lebo to je väčšie. Tak na úkor koho? Takáto konzekventná idea na slovenskej strane z takéhoto výroku môže vzniknúť,“ dodáva Lukáč. Pripomína, že Orbán síce verbálne hovorí, že hranice sú nemenné, keď zároveň podporuje Rusov v tom, aby zabralo cudzie územie. „Ak toto Orbán podporuje vo vzťahu k Rusku, tak čomu máme my, ako Slováci, veriť? To samozrejme, logicky vyvoláva neistotu.“
Hunčík pripomína neistou aj vo vnútornom postoji Slovákov a slovenských politikov k juhu územia. „Keď idú na juh Slovenska, hovoria že idú na Maďary.“ Ale dodáva, že je to aj otázka neochoty investovať do rozvoja tohto územia, infraštruktúry, zdravotníckych zariadení, školstva. To naznačuje, že „to nepovažujeme za vlastné plnohodnotné územie“.
Toto zanedbávanie vytvára u maďarských obyvateľov pocit neplnohodnotného zaobchádzania, čím sa stávajú citlivejší na rétoriku Viktora Orbána. “Takto naozaj aj my sami môžeme prispieť k tomu, že to južné Slovensko sa nebude cítiť súčasťou Slovenska,“ dodáva.
V Konzervatívnej kaviarni sa debatovalo aj tom:
- Prečo nová americká zahraničnopolitická doktrína vidí v Európe problém so slobodou slova a nvidí ho krajinách ako Rusko, či Čína kde sloboda slova neexistuje.
- Prečo Petra Hunčíka neprekvapuje, že súčasný ignorantský postoj USA k Európe
- Prečo sa nepodarilo v 90. rokoch definitívne uzavrieť kapitolu Benešových dekrétov a akú rolu v tom zohrali maďarskí politickí lídri.
- Prečo na Slovensku nevznikne jednotná maďarská politická strana.
- Čo všetko sa naučil Donald Trump od Viktora Orbána
- Ako Viktor Orbán vytesnil z verejného priestoru sovietsku inváziu do Maďarska v roku 1956.
- Aké sú postoje Orbánovho vyzývateľa Pétra Magyara k Ukrajine, EÚ a NATO.
- Či Rusko a Čína vzdajú svojich investícií do maďarskej politiky, alebo sa pokúsia ovplyvniť voľby.