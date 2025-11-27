Magda Vášáryová: Slovenská strana netuší, čo je z maďarskej strany za spojenectvom Fica o Orbána - ROZHOVOR

Miroslav Wlachovský v najnovšej časti podcastu Okno do sveta v štúdiu SITA privítal Magdu Vášaryovú. Debata inšpirovaná nedávno vydanou knihou rozhovorov s novinárom Petrom Šabatom s názvom Než zmizím sa vracia k jej diplomatickému pôsobeniu v Rakúsku a Poľsku aj k jej pohľadom na vzťahy krajín v strednej Európe.
Od herečky k diplomatke: Vplyv Václava Havla
Magda Vášáryová spomína, že bola „homo politicus od detstva“ a už ako dieťa sa zaujímala o kľúčové postavy histórie ako Stalin, Tiso či Tito. Vyštudovala sociológiu a psychológiu, ale profesionálne sa venovala herectvu.
Čínsky sen o hegemónii: Systém sa vracia k leninizmu, no s umelou inteligenciou a big data - ROZHOVOR
K diplomatickému životu ju však doviedol až Václav Havel , ktorí ju oslovil v januári 1990, pretože potreboval rýchlo zmeniť zahraničnú politiku Československej republiky a navrhol jej, aby zastupovala Československo ako veľvyslankyňa vo Viedni.
Drsná škola Viedne: Atómové reaktory a teroristické peniaze
Nástup Magdy Vášáryovej do Rakúska v roku 1990 bola nová skúsenosť. Prišla ako prvá z postkomunistickej krajiny a rakúska spoločnosť sa na ňu pozerala „ako na nejaké zviera, ktoré vypustili zo zoologickej záhrady“. Jej pôsobenie vo Viedni bolo poznamenané neustálym tlakom a aj nebezpečenstvom.
Jednou z najťažších tém bola rakúska posadnutosť československými atómovými elektrárňami. Vášáryová musela čeliť hysterickej kampani, ktorá sa ťahala celé tri roky jej misie. Čelila útokom, vrátane prichystaných „paradajok a vajec“ na verejných akciách. Zistila, že ani status právneho a demokratického štátu neochráni krajinu pred hystériou, ak ju využijú oportunistickí politici.
Ešte drsnejšia bola iná úloha. „Mojou prvou prioritou, ktorú som mala splniť, bolo objaviť v rakúskych bankách účty, ktorými komunistické Československo platilo všetky najväčšie teroristické organizácie sveta. Arafata, Carlosa…“.
Po objavení a stiahnutí týchto peňazí čelila Vášáryová priamej hrozbe. „Dva – tri mesiace mi nahrávali každú noc na záznamník, čo so mnou urobia,“ priblížila s tým, že sa nesmela približovať k oknu, pohybovala sa s ochrankou, jej deti museli dokonca podstúpiť protiteroristický výcvik a chodiť do školy s policajtmi.
Rakúsko a Poľsko: Dve tváre strednej Európy
Miroslav Wlachovský pripomenul, že Rakúsko má zvláštnu pozíciu, lebo je de facto obkľúčené krajinami NATO, ale z neutrality, ktorú im v roku 1955 vnútili Rusi si urobili otázku národnej identity.
Magda Vášáryová pripomína slová bývalého rakúskeho vicekancelára Erharda Buseka, že z „neutrality si urobili posvätnú kravu“. Tá im na jednej strane priniesla to, že tam sídlia mnohé medzinárodné inštutúcie ako OBSE, OPEC či OSN, ale zároveň tam pôsobia všetky možné tajné služby a aj teroristické organizácie. „Pre diplomatov je to veľmi nebezpečný priestor a ja som si to teda dobre vyžrala,“ dodáva.
O desaťročie neskôr sa Magda Vášáryová stala slovenskou veľvyslankyňou v Poľsku. Na rozdiel od Viedne, kde bola novou tvár, ju v Poľsku prijali s nadšením a aj pre jej pro NATO postoje. Pripomína, že Poľsko vnímalo ako svoj strategický cieľ, aby sa Slovensko stalo členom aliancie a neostalo klinom ruského vplyvu v strednej Európe, už ja pre 600 kilometrovú horskú hranicu, ktorú nie je možné ustrážiť.
Úloha Poľska bola v tomto procese kľúčová zhodli sa obaja diplomati. „Bez nášho úsilia a bez našich priateľov, by sme sa do NATO nikdy nedostali, lebo to si naozaj vyžadovalo veľa práce a veľa úsilia presvedčiť Američanov a Britov o tom, že to má zmysel,“ dodáva Wlachovský.
Vášáryová pripomína, že na rozdiel od Čechov a Slovákov, Poliaci nemajú problém brániť vlasť a neveria, že Rusi len tak odídu.
Vyšehradská štvorka nesplnila svojho úlohu
Diskusia sa uzavrela bilanciou Vyšehradskej štvorky (V4). Pôvodná myšlienka Václava Havla bola, že 60 miliónov obyvateľov Strednej Európy sa stane ďalším motorom Európskej únie a Európskej integrácie. „V tomto zmysle Vyšehradská štvorka nesplnila svojho úlohu,“ konštatuje Vášáryová.
Štáty V4 sa nedokázali dohodnúť na spoločnej energetickej, ani obrannej politike. Maďarsko podľa nej vždy išlo iným smerom ako Česi, Poliaci a Slováci, pričom súčasné spojenectvo Roberta Fica a Viktora Orbána vníma skepticky, obávajúc sa, že slovenská strana „netuší, čo je za tým pragmatickým spojenectvom z tej maďarskej strany“.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- akú úlohu zohral Milan Lasica, Magdin manžel, v jej kontakte s Václavom Havlom
- ako Vášáryovej v roku 1973 zobrali pas a nemohla cestovať ani do Maďarska
- ako Vášáryová počas 80. rokov sledovala rakúsku politiku a učila sa zahraničnú politiku od Paula Lendvaia, komentátora ORF
- detaily o tom, ako komunistický funkcionár Vasiľ Biľak nosil strieborný kufrík plný dolárov do Viedne
- ako vyzeral rakúsky diplomatický protokol pri príchode ženy-veľvyslankyne a prečo bola titulovaná ako „pán český veľvyslanec pani Vášáryová“
- aký bol stav slovenských stôp vo Viedni po 40 rokoch komunizmu a ako Rakúšania Slovákov absolútne „vygumovali“
- prečo Poliaci nechceli prijať euro