Maďarský parlament schválil zákon, na základe ktorého bude ťažšie odvolať prezidenta

Poslanci maďarského parlamentu, v ktorom má väčšinu nacionalistická koalícia premiéra Viktora Orbána, schválil v stredu návrh zákona, ktorý sťažuje odvolanie prezidenta krajiny z funkcie.
Hlasovanie sa uskutočnilo približne štyri mesiace pred parlamentnými voľbami, v ktorých bude Orbán čeliť bezprecedentnej výzve, keďže prieskumy ukazujú, že strana Tisza opozičného lídra Pétra Magyara má solídny náskok.
Chcú si ho poistiť
Súčasným maďarským prezidentom je Tamás Sulyok, bývalý predseda ústavného súdu, ktorý je považovaný za Orbánovho spojenca. Jeho päťročné funkčné obdobie sa skončí v roku 2030.
Ako hlava štátu má maďarský prezident prevažne ceremoniálne právomoci, ale môže vetovať zákony alebo ich posielať na preskúmanie ústavnému súdu, čo mu umožňuje mariť vládnu agendu.
V rukách ústavného súdu
Parlament mohol predtým jednoduchou väčšinou hlasov vyhlásiť, že prezident nie je schopný plniť si svoje povinnosti. Podľa nového zákona však bude teraz musieť ústavný súd preskúmať, či bolo odvolanie prezidenta zákonné, a bude mať právomoc toto opatrenie zamietnuť.
Za zákon hlasovalo 134 poslancov, 49 bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Akékoľvek zmeny a doplnenia k nemu si teraz budú vyžadovať dvojtretinovú väčšinu.