Maďarská polícia chce obviniť primátora Budapešti za júnový dúhový pochod

Maďarská polícia odporučila obviniť budapeštianskeho primátora Gergelya Karácsonya za to, že napriek vládnemu zákazu umožnil v júni uskutočniť dúhový pochod Budapest Pride. Karácsony to oznámil vo štvrtok vo videu na sociálnej sieti, informuje portál POLITICO.
„Polícia ukončila vyšetrovanie v súvislosti s júnovým pochodom Budapest Pride s odporúčaním podať na mňa obžalobu,“ uviedol. „Obviňujú ma z porušenia zákona o zhromažďovaní, čo je úplne absurdné.“
Zákaz verejného zobrazovania homosexuality
Maďarsko ako prvá krajina Európskej únie (EÚ) v marci prijalo zákon, ktorý obmedzuje slobodu zhromažďovania v prípadoch, keď verejné podujatie môže byť vnímané ako zobrazenie „odchýlky od identity zodpovedajúcej pohlaviu pri narodení, zmeny pohlavia alebo homosexuality“ pred maloletými. Na základe tohto zákona bol pochod Pride zakázaný.
Karácsony, predstaviteľ Zelených a dlhoročný kritik premiéra Viktora Orbána, zákaz ignoroval a povolil podujatie. Na pochode sa zúčastnili aj viacerí európski politici. Orbán vopred varoval, že organizátorov aj účastníkov môžu čakať právne následky.
Vyšetrovanie od augusta
Primátora vypočúvala štátna polícia v auguste, vo štvrtok oznámil, že dostal formálne oznámenie v prípade. „V systéme, kde zákon chráni moc, nie ľudí, bolo nevyhnutné, že skôr či neskôr proti mne ako primátorovi slobodného mesta podniknú trestné kroky,“ povedal.
Európska strana zelených ho podporila a označila postup maďarských orgánov za zneužitie štátnej moci. Maďarská polícia sa k prípadu bezprostredne nevyjadrila.