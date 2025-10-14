Macedónsko podľa Pellegriniho patrí do Európskej únie, prispelo by k rozvoju aj garancii bezpečnosti – VIDEO

Macedónsko patrí do rodiny EÚ, prispeje k rozvoju, obohatí ju o ďalšiu kultúru a bude garantovať bezpečnosť v širšom regióne. Povedal to prezident Peter Pellegrini po utorkovom rokovaní s prezidentkou Severného Macedónska Gordanou Siljanovskou-Davkovou.
Oficiálna návšteva
Stretli sa v Skopje v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Pellegriniho v Severnom Macedónsku. Ako priblížila Kancelária prezidenta SR, oficiálna návšteva tematicky nadväzuje na predchádzajúce cesty prezidenta do štátov západného Balkánu. Cieľom je podporiť integráciu krajín západného Balkánu do EÚ.
Pellegrini pripomenul, že Severné Macedónsko je v prístupových rokovaniach už takmer 20 rokov. Muselo pritom podľa jeho slov urobiť ťažké rozhodnutia a aj napriek tomu krajina nedostala od EÚ jasné stanovisko. Prezident to vníma ako hazardovanie s dôverou ľudí.
„My ako SR stojíme pevne na vašej strane a budeme vás podporovať všetkými možnými spôsobmi,“ vyhlásil prezident a vyjadril presvedčenie, že budúcnosť EÚ je v jej rozširovaní.
Perspektíva členstva
Bezpečnosť podľa neho spočíva v jej rozširovaní práve o krajiny západného Balkánu. Pellegrini je presvedčený, že práve Severné Macedónsko má pevné miesto ako člen EÚ. Ako podotkol, Severnému Macedónsku prinesie perspektívu členstva v EÚ zajtrajšia návšteva predsedníčky Európskej komisieUrsuly von der Leyen.
„Prístupový proces do EÚ musí byť založený výlučne na plnení kritérií a žiadna krajina by ho nemala zneužívať len preto, aby si vyriešila svoje otázky a držala tak iné krajiny ako rukojemníka kladením ďalších podmienok,“ upozornil prezident.
Bilaterálne vzťahy
Pellegrini s macedónskou prezidentkou diskutoval aj o bilaterálnych vzťahov. Tie vnímajú ako dobré, historicky siahajúce až do čias Cyrila a Metoda. Prezident vyzdvihol, že SR a Severné Macedónsko sú blízkymi spojencami v rámci NATO.
„Naše jednotky spoločne pomáhajú posilňovať bezpečnosť na východnom krídle aliancie v Lotyšsku aj na západnom Balkáne,“ spresnil Pellegrini s tým, že okrem toho Slovensko dlhodobo finančne podporuje projekty rozvojového programu OSN (UNDP). Súčasne sa zhodli, že je tu priestor aj na prehĺbenie ekonomickej spolupráce.
„Je dobrou správou, že obchod medzi našimi krajinami za posledných pár rokov vzrástol dvojnásobne, no stále máme návrhy ďalších projektov, napríklad v energetike. No ani zďaleka nie sú vyčerpané všetky možnosti ako využiť a zintenzívniť našu obchodnú výmenu a posilniť aj investičné partnerstvá medzi našimi firmami,“ doplnil prezident.
Hospodárska spolupráca
Hlavy štátu práve preto ocenili podpísanie memoranda o hospodárskej spolupráci, ktorú podpísali štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák a minister zahraničných vecí a obchodu Severného Macedónska Timčo Mucunski. Prezident doplnil, že posilňovanie vzťahov medzi krajinami sa môže oprieť aj o leteckú linku, ktorá spája hlavné mestá niekoľkokrát za týždeň.
Hlavy štátov ďalej venovali pozornosť aj téme uzavretia mierovej dohody v Pásme Gazy a zhodli sa, že je to kľúčové v kontexte bezpečnosti. Pellegrini však upozornil, že je to len prvý krok, nie definitívne riešenie.
Zvyšok návštevy
„SR nemusí dnes robiť veľké gestá a nemusí dnes slávnostne oznamovať uznanie štátu Palestína, pretože SR uznáva Palestínu od jej vzniku. To znamená viac ako 30 rokov a v Bratislave je dnes ambasáda a veľvyslankyňa Palestíny,“ zdôraznil prezident a doplnil, že verí v dvojštátne riešenie.
Prezident absolvuje ešte rokovania s premiérom Hristijanom Mickoskim a s predsedom parlamentu Afrimom Gashim. Uctí si aj pamiatku významného macedónskeho revolucionára a bojovníka za slobodu Goce Delčeva položením venca k jeho hrobu v areáli kostola sv. Spasa v Skopje. Zajtra prezidenta ešte čaká návšteva strednej školy Marije Kiri-Sklodowskej, ktorú Slovensko finančne podporilo v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP) na výstavbu školského laboratória.