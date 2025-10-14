Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela oslávila tridsať rokov aj za účasti predsedníčky súdnej rady

Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová prijala pozvanie dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Adriána Vaška na oslavy 30. výročia založenia fakulty, ktoré sa konali 13. októbra 2025. Fakulta okrem zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch, pripravuje aj mnohých budúcich sudcov na ich povolanie.
Osláv sa zúčastnilo množstvo významných hostí. Pozvanie prijal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, generálny prokurátor SR Maroš Žilinka či predseda Najvyššieho súdu ČR Petr Angyalossy.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bola založená v roku 1995. Vláda schválila zriadenie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela 18. apríla 1995. Návrh na zriadenie Právnickej fakulty UMB predložil Akademickému senátu rektor Univerzity Mateja Bela 11. mája 1995. Akademický senát prijal uznesenie o zriadení Právnickej fakulty so sídlom v Banskej Bystrici a rektor UMB 15. mája 1995 vydal zriaďovaciu listinu, ktorou zriadil Právnická fakultu s trvalým sídlom budovou Univerzity Mateja Bela na Komenského ulici. Akademickí funkcionári pripravili a zrealizovali prvé prijímacie skúšky, pričom v prvom akademickom roku bolo prijatých 100 študentov na denné štúdium.
„Bolo mi cťou prijať pozvanie a zúčastniť sa tohto slávnostného podujatia. Súdna rada je totiž úzko spätá s Právnickou fakultou UMB aj prostredníctvom svojich členov. Peter Šamko bol nie len medzi tými sto študentami, ktorí boli prijatí v prvom akademickom roku existencie fakulty, ale aj medzi jej prvými absolventami a Jaroslav Klátik je profesorom a vedúcim Katedry trestného práva Právnickej fakulty“ uviedla Marcela Kosová.
Informačný servis