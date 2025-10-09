Pellegrini odovzdal poverovacie listiny šiestim novým veľvyslancom, pripomenul im dôležitosť ich úlohy – FOTO

Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom paláci odovzdal poverovacie listiny šiestim novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky.
Úloha prezentácie Slovenskej republiky
Na čele diplomatických misií SR v Alžírsku, Austrálii, Čiernej Hore, Malajzii, v Nigérii a v Spojených štátov amerických budú stáť diplomati, ktorým prezident Pellegrini poprial veľa úspechov pri budovaní korektných a priateľských vzťahov medzi Slovenskom a jeho partnermi vo svete. „Dnešným dňom sa tak pred vami otvára príležitosť rozvíjať ich ďalej a využiť ich pre dobro našej krajiny,“ uviedol v príhovore prezident.
V Alžírsku bude Slovensko zastupovať Marek Murín, v Austrálii Monika Tomašovičová, v Čiernej Hore Eva Ponomarenková, v Malajzii Peter Spišiak. Novým veľvyslancom v Nigérijskej federatívnej republike sa stal Martin Podstavek a v Spojených štátoch amerických Andrej Droba. Prezident vymenovaným veľvyslancom zdôraznil, že stoja pred úlohou prezentovať Slovenskú republiku v rôznych kútoch sveta ako dobrý priestor na ekonomické investície a obchodnú spoluprácu.
Ide o veľkú zodpovednosť
„V dnešnom konkurenčnom medzinárodnom prostredí sa jednoducho nezaobídeme bez aktívnej politiky, pretože rozvoj a prosperita Slovenskej republiky musí byť podporená aj príchodom investícií zo zahraničia,“ povedal Pellegrini. Podľa jeho slov od ich úspechov bude závisieť, do akej miery bude Slovensko v daných v krajinách a regiónoch viditeľné.
Pellegrini sa zúčastní na stretnutí skupiny Arraiolos v Tallinne, jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia
Pripomenul tiež diplomatom, že ich misia kladie vysoké nároky na profesionalitu a spája sa s veľkou zodpovednosťou. „Podieľate sa na tom, aký obraz má Slovenská republika vo svete. Prispievate k tomu, aby bola vnímaná ako pevná súčasť Európskej únie a NATO, pretože to je náš prirodzený životný priestor, v ktorom sa môžeme slobodne rozvíjať,“ poznamenal prezident.