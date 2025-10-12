Pellegrini: Výročie vraždy v Teplárni nám pripomína, kam môže zájsť nenávisť – FOTO

Tretie výročie vraždy dvoch nevinných ľudí v bare Tepláreň je mementom, kam až môže dospieť nenávisť. Vyhlásil to v stanovisku prezident Peter Pellegrini. Ako spoločnosť musíme podľa neho odmietnuť akékoľvek násilie voči nevinným ľuďom pre ich rasu, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie či odlišný politický názor.
„Štát a my všetci musíme ukázať silu a hodnotovú vyspelosť, aby sa podobné útoky už nikdy neopakovali. Len spoločnosť postavená na rešpekte a dialógu sa môže rozvíjať v pokoji a vzájomnej súdržnosti. To je výzva pre každého z nás ako budovať lepšiu, tolerantnejšiu a modernú spoločnosť,“ zdôraznil prezident.
V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.