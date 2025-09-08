Luxemburský tréner vraj urazil futbalových Bohov. Nedostatočná efektivita alebo smola? - VIDEO, FOTO

Jeff Strasser zažil prvé dva zápasy na lavičke luxemburskej futbalovej reprezentácie a oba sa v domácom prostredí skončili prehrou.
V úvodných dvoch súbojoch kvalifikácie MS 2026 najprv Luxemburčania padli so Severnými Írmi (1:3) a potom aj so Slovákmi (0:1).
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, v 90. minúte o víťazstve rozhodol Tomáš Rigo - FOTO
Najmä súboj proti slovenským reprezentantom bol z kategórie „zápas – blbec“. Domáci boli v každej hernej činnosti lepší, Danel Sinani dvakrát nastrelili žrď slovenskej bránky, ale z víťazstva sa tešili hostia.
Smola či urážka Bohov?
Stačila jedna vydarená akcia striedajúcich hráčov Ľubomíra Tuptu a Tomáša Riga z 90. minúty a stačilo to na trojbodové víťazstvo. V sedemminútovom nadstavenom čase si už hostia tesné víťazstvo postrážili.
Famózny Strelcov výkon si všimla aj UEFA. Je nominovaný na hráča kola, fanúšikovia vyberú víťaza - VIDEO, FOTO
„Jeff Strasser má za sebou 180 minút ako tréner reprezentácie a nemohol mať väčšiu smolu. V zápase proti Slovensku asi urazil futbalových Bohov. Prečo a čím? To zostáva záhada,“ napísal luxemburský denník Tageblatt na svojom webe.
Horká pilulka
„Červení levi príkladne bojovali o víťazstvo. Počas celého zápasu na ihrisku dominovali nad Slovákmi, ale v závere museli prehltnúť poriadne horkú pilulku,“ skonštatoval web televízie RTL Letzebuerg.
„Po zápase som sa hráčom poďakoval za výkon. To sa po prehre nestáva často, ale bol som spokojný. Utvorili sme si veľa šancí proti súperovi, ktorý pred tromi dňami zdolal Nemecko. Skutočnosť, že sme prehrali takýto zápas, má niečo spoločné s našou nedostatočnou efektivitou pred bránkou, ale aj s veľkou smolou. To, čo práve zažívame, sa však dá len ťažko nazvať smola. Futbaloví bohovia jednoducho nie sú na našej strane,“ zhodnotil smutným tónom Strasser.
Pochvala po prehre
Päťdesiatročný kouč tiež pochválil svojich hráčov za taktickú flexibilitu, akou sa dokázali prispôsobiť novému hernému systému.
„V priebehu niekoľkých dní sme hrali dva systémy a dve rôzne formácie. Aby ste niečo také dokázali, musíte mať k dispozícii zaujímavých hráčov. Škoda len, že požadované výsledky to neprinieslo,“ dodal bývalý reprezentačný stopér na web Tageblatt.
Pokračovanie v októbri
V tabuľke A-skupiny kvalifikácie MS 2026 sú na čele Slováci s plným počtom 6 bodov. Druhí Nemci a Severní Íri majú po 3 body a poslední Luxemburčania sú stále bez bodu.
Pokračovať sa bude 10. a 13. októbra, futbalisti Luxemburska najprv cestujú do Nemecka a potom na Slovensko. Ich tréner už teraz vie, že v Nemecku sa bude musieť zaobísť bez Danela Sinaniho, ktorý bude stáť pre žlté karty.
Skvelí Slováci, bezradní Nemci. Futbal opäť raz ukázal, že nemá logiku - KOMENTÁR
„Stále máme nulu na konte bodov, ale naše výkony ukazujú, že máme na viac. Máme svoje ambície a chceme ich ukázať aj v najbližších dvoch zápasoch. Rozhodne do nich nepôjdeme bez sebavedomia,“ vyhlásil Strasser, 98-násobný reprezentant Luxemburska z minulosti.