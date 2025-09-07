Famózny Strelcov výkon si všimla aj UEFA. Je nominovaný na hráča kola, fanúšikovia vyberú víťaza - VIDEO, FOTO

Okrem neho tam sú Talian Mateo Retegui, Turek Kerem Aktürkoğlu a Grék Vangelis Pavlidis.
Dávid Strelec
Slovenský reprezentant Dávid Strelec sa teší zo svojho gólu na 2:0 v zápase proti Nemecku v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Slovenský futbalista David Strelec predviedol proti Nemecku skvelý výkon korunovaný krásnym gólom. Uzavrel tak skóre stretnutia na 2:0.

Išlo o obrovské, avšak zaslúžené prekvapenie na úkor favorita. Už od 20.45 h to môžu Slováci potvrdiť na luxemburskej pôde a prípadne sa aj osamostatniť na čele tabuľky.

Okrem nemeckých médií tento výsledok neušiel prakticky ani celému futbalovému svetu. A zareagovala na to aj Európska futbalová únia (UEFA).

Tá vybrala štvoricu hráčov, ktorí sú nominovaní na ocenenie pre najlepšieho hráča tohto kola európskej kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta v Kanade, USA a Mexiku.

Medzi kvartetom nechýba ani Strelec. Okrem neho tam sú Talian Mateo Retegui, Turek Kerem Aktürkoğlu a Grék Vangelis Pavlidis.

Neušlo to pozorným slovenským fanúšikom, ktorí pod príspevkom píšu viaceré podporné komentáre a gratulujú 24-ročnému rodákovi z Nových Zámkov k takejto pocte.

A bola by ešte väčšia, ak by dané ocenenie získal. Priaznivci môžu rozhodnúť o víťazovi hlasovaním na oficiálnej stránke UEFA.

Okrem toho, že proti Nemecku skóroval, tak pridal aj asistenciu pri góle Dávida Hancka. Žiaril aj naďalej, obrancom súpera vykrúcal hlavy i telá, bolo ho plné ihrisko.

Tréner Francesco Calzona jeho výkon ocenil aj spôsobom, aký vo futbale býva – vystriedal ho v 83. minúte, aby ho vyše 20-tisíc divákov na Tehelnom poli vytlieskalo.

