Famózny Strelcov výkon si všimla aj UEFA. Je nominovaný na hráča kola, fanúšikovia vyberú víťaza - VIDEO, FOTO

Slovenský futbalista David Strelec predviedol proti Nemecku skvelý výkon korunovaný krásnym gólom. Uzavrel tak skóre stretnutia na 2:0.
Išlo o obrovské, avšak zaslúžené prekvapenie na úkor favorita. Už od 20.45 h to môžu Slováci potvrdiť na luxemburskej pôde a prípadne sa aj osamostatniť na čele tabuľky.
Okrem nemeckých médií tento výsledok neušiel prakticky ani celému futbalovému svetu. A zareagovala na to aj Európska futbalová únia (UEFA).
Tá vybrala štvoricu hráčov, ktorí sú nominovaní na ocenenie pre najlepšieho hráča tohto kola európskej kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta v Kanade, USA a Mexiku.
Medzi kvartetom nechýba ani Strelec. Okrem neho tam sú Talian Mateo Retegui, Turek Kerem Aktürkoğlu a Grék Vangelis Pavlidis.
Neušlo to pozorným slovenským fanúšikom, ktorí pod príspevkom píšu viaceré podporné komentáre a gratulujú 24-ročnému rodákovi z Nových Zámkov k takejto pocte.
A bola by ešte väčšia, ak by dané ocenenie získal. Priaznivci môžu rozhodnúť o víťazovi hlasovaním na oficiálnej stránke UEFA.
Okrem toho, že proti Nemecku skóroval, tak pridal aj asistenciu pri góle Dávida Hancka. Žiaril aj naďalej, obrancom súpera vykrúcal hlavy i telá, bolo ho plné ihrisko.
Tréner Francesco Calzona jeho výkon ocenil aj spôsobom, aký vo futbale býva – vystriedal ho v 83. minúte, aby ho vyše 20-tisíc divákov na Tehelnom poli vytlieskalo.