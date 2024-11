Legendárne trhy s rybami a mäsom s tisícročnou tradíciou v Londýne končia

Dva z najznámejších londýnskych trhov – Billingsgate, zameraný na ryby, a Smithfield, kde sa predáva mäso – to podľa všetkého majú spočítané. V najbližších rokoch oba trhy pravdepodobne zatvoria, čím sa ukončí tradícia siahajúca až do stredoveku.

V parlamente sa ocitol návrh zákona, ktorý by ukončil povinnosť prevádzkovať tieto historické trhy fungujúce už od 11. storočia. Tento krok prišiel po tom, ako sa City of London Corporation, riadiaci orgán v historickom centre hlavného mesta, rozhodol nepremiestniť trhy na iné miesto do novej zástavby na východe Londýne. Od plánovaného presunu sa upustilo z dôvodu rastúcich nákladov v dôsledku nedávneho nárastu inflácie a stavebných nákladov.

Minimálne do roku 2028 by ešte mali fungovať

Namiesto toho teraz chcú v Londýne poskytnúť obchodníkom z týchto trhov finančnú kompenzáciu a poradenské služby. Obchodníci zatiaľ trochu času na to, aby si premysleli, čo budú robiť ďalej. Trhy by zatiaľ mali fungovať minimálne do roku 2028.

Pravdepodobne nič sa však už nezmení na tom, že obchodníci zo stredovekých trhov si budú musieť nájsť nové miesta v rámci Londýna. Tie síce budú lesklé a nové, ale chýbať bude tradícia. Na mieste doterajších trhov vraj plánujú postaviť asi 4-tisíc nových domov a nové Londýnske múzeum.