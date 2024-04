Medzinárodný škandál v Bruseli: Atentát na demokraciu a policajná razia na konzervatívnej konferencii (video+foto)

Bruselská polícia v utorok prerušila Konferenciu národného konzervativizmu (National Conservatism Congress, NatCon) a zabarikádovala ľuďom vstup na miesto podujatia, čo spôsobilo medzinárodný škandál. Vo viacerých to vyvolalo obavy o stav právneho štátu v Belgicku.

Dve hodiny po začatí konzervatívnej konferencie urobila bruselská polícia raziu na mieste konania – pri sále Claridge, aby odovzdala súdny príkaz, ktorý požadoval od organizátorov ukončenie podujatia „z dôvodu možných verejných nepokojov“.

Podujatie mal zakázať miestny starosta Emir Kir, ktorý vo svojom statuse na sociálnej sieti vysvetľoval, že zákaz vydal v záujme zaručenia verejnej bezpečnosti. „Krajná pravica nie je vítaná,“ uviedol Kir. Vraj reagoval na správy, že na mieste konania konferencie plánovali protestovať protifašistickí demonštranti, ako aj zástupcovia belgickej Ligy pre ľudské práva.

Starý komunistický štýl

Na konferencii o národnom konzervativizme mali vystúpiť popredné osobnosti konzervatívneho sveta. Jedným z hlavných rečníkov mal byť britský politik Nigel Farage, ktorý patril k iniciátorom vystúpenia Británie z EÚ.

„Myslím si, že je to absolútne monštruózne,„ okomentoval Farage novinárom zakázanie konzervatívneho podujatia. „Toto je úplne starý komunistický štýl, kde ak so mnou nesúhlasíte, musíte byť zakázaný, musíte byť zavretý,“ kritizoval ďalej.

Farage tiež dodal, že ak ho niečo presvedčilo o tom, že „odchod z ideológie Európskej únie bola správna vec, sú práve dnešné udalosti“.

Príhovor mal mať aj Orbán

Ďalšími rečníkmi na akcii mali byť bývalá britská ministerka vnútra Suella Bravermanová, bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki, no s príhovorom mal vystúpiť aj maďarský premiér Viktor Orbán.

Orbán označil konanie belgických úradov za útok na slobodu prejavu. „Zdá sa mi, že už nevydržali viac slobody slova. Naposledy sa ma snažili s policajtmi umlčať, keď na mňa v roku 1988 zaútočili komunisti. Ani vtedy sme sa nevzdali a nevzdáme sa ani dnes!“ okomentoval raziu policajtov na konzervatívnej konferencii maďarský premiér.

„Brusel sa posunul na vyšší level. Ak sa niekto postaví za mier, je jednoducho zakázaný. A tak 9. júna musíme ukázať, že si vojnu neprosíme!“ odkázal ďalej Orbán v súvislosti s blížiacimi sa eurovoľbami.

Udalosti v Bruseli odsúdil tvrdými slovami aj samotný belgický premiér Alexander De Croo. „To, čo sa dnes stalo v Claridge, je neprijateľné. Autonómia miestnej samosprávy je jedným zo základných kameňov našej demokracie, ale nikdy nemôže prevážiť nad belgickou ústavou, ktorá od roku 1830 zaručuje slobodu prejavu a právo na pokojné zhromažďovanie. Zákaz politických stretnutí je protiústavný, bodka,“ reagoval na správy De Croo.

Strach z júnových eurovolieb

K zákazu konzervatívnej konferencie došlo len niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu, kde sa očakáva veľké zemetrasenie a možná prevaha predstaviteľov krajnej pravice.

Medzi účastníkmi konferencie boli krajne pravicoví politici Éric Zemmour z Francúzska, no na mieste bolo prítomných aj niekoľko stoviek ľudí, vrátane mnohých nacionalistických a euroskeptických konzervatívnych poslancov Európskeho parlamentu.

Zemmour pred novinármi, ktorým poskytol rozhovor pred dverami do konferenčnej miestnosti, kam mu polícia zablokovala prístup, Kirovo rozhodnutie odsúdil a označil ho za prejav diktatúry.

Medzinárodný škandál

Aj hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka odsúdil rozhodnutie zakázať konzervatívne podujatie. „Tieto správy sú mimoriadne znepokojujúce… premiér je silným podporovateľom a zástancom slobody prejavu a je presvedčený, že by to malo byť základom každej demokracie,“ povedal hovorca a dodal, že zákaz podujatia„poškodzuje slobodu prejavu a demokraciu.“

Znepokojivým udalostiam v Bruseli sa venovala aj talianska tlač, podľa ktorej mal policajný zásah politický odkaz. Na obranu konzervatívcov sa postavila talianska strana Liga vedená Matteom Salvinim, ktorá odsúdila prerušenie bruselskej konferencie. Liga vo vyhlásení označila zásah polície za vážny a znepokojujúci.

„Toto by malo byť hlavné mesto európskej demokracie? Kultúrne podujatie obkľúčia policajnými kordónmi, aby zabránili vstupu a výstupu poslancov európskeho parlamentu. Ani v tých najhorších diktatúrach sa nedeje niečo tomuto podobné,“ konštatoval Francesco Giubilei, predseda konzervatívneho think tanku Nazione Futura.

Dodal, že aj keby tam boli demonštranti, konferencia by mohla nerušene pokračovať, keďže by ich mohli oddeliť kordónmi, ako je to vo všetkých demokratických krajinách.

Na udalosť, ktorá rozvírila domácu aj zahraničnú tlač, reagovala aj talianska premiérka Giorgia Meloni. „To, čo sa deje v Bruseli, nás napĺňa nedôverou a zdesením,“uviedla Meloni.

Konferencia bude pokračovať

Organizátori konferencie v utorok na súde napadli vyhlášku starostu Emira Kira. Renomovaný izraelský historik Yoram Hazony následne na sociálnej sieti informoval, že belgický súd oficiálne anuloval príkaz na zastavenie konzervatívnej konferencie.

„Konferencia národného konzervativizmu (NatCon) vyhrala svoju právnu bitku po tom, čo belgický súd zrušil príkaz na prerušenie konferencie. Ďakujem ADF!“ napísal historik. Konzervatívna konferencia tak bude v stredu pokračovať.

Reakcia slovenských politikov

Na konzervatívnej konferencii bol prítomný aj bývalý minister práce Milan Krajniak. „Neuveriteľné. V hlavnom meste EÚ, dva mesiace pred eurovoľbami, sa pokúšajú zakázať hovoriť názory, ktoré sú im nepríjemné. To je progresívna eurosloboda dnes. Áno, my chceme, aby EÚ tvorili národne štáty s právom veta. Áno, my budeme brániť tradičnú rodinu tvorenú otcom, mamou a deťmi. Áno, my budeme brániť právo na život od počatia až po prirodzenú smrť,“ napísal na sociálnej sieti Krajniak.

Exminister zverejnil aj video, v ktorom sa bruselská polícia pokúša konferenciu národných konzervatívcov ukončiť počas prejavu Faragea, ale nakoniec sa stiahli a stáli vo dverách budovy:

Podľa bývalého poslanca parlamentu Györgya Gyimesiho (Maďarská aliancia) v Bruseli spáchali atentát na demokraciu.

„Brusel je dnes v stave, že tých, ktorých nevie obísť, umlčí! Včerajší atentát bol namierený proti demokracii, nie proti Viktorovi Orbánovi! Vykonal ho starosta z imigrantskej rodiny a s ním spolupracujúca bruselská polícia proti tým, ktorí sú na strane mieru a bezpečnosti. Proti tým, ktorí považujú riešenie genderových otázok v čase keď Európa krváca kvôli nefunkčným sankciám za nepodstatnú vec,“ napísal Gyimesi.

„Ale v tomto zásahu je aj niečo povzbudivé! Ak Brusel považuje slobodu prejavu, ochranu Európy a odmietnutie migrantov za narušenie verejného poriadku a bezpečnostné riziko, naznačuje to, že pohár trpezlivosti preteká aj v západnej Európe!“ doplnil ďalej politik.