Pellegrini má našliapnuté stať sa štýlovým prezidentom. Aké zásadné zmeny ho podľa protokolistu čakajú a v čom absolútne zabodoval?

Čo sa týka obliekania a imidžu, je Peter Pellegrini jedným z najlepšie oblečených politikov na Slovensku. Povedal to o novozvolenom prezidentovi SR odborník na komunikáciu, protokol a etiketu Marek Trubač. V rozhovore pre agentúru SITA ozrejmil, aké zásadné zmeny čakajú budúcu hlavu štátu.

Čo čaká nového prezidenta z hľadiska protokolu, a čo sa v jeho živote zmení po nástupe do funkcie?

Najzásadnejšou zmenou je strata akéhokoľvek súkromia. Ako hlava štátu sa Peter Pellegrini objaví na známkach, jeho oficiálne portréty a podobu budeme vidieť na úradoch, ambasádach či na školách (aj keď portrét prezidenta SR už nie je povinný štátny symbol). Prezident bude mať pridelenú neustálu osobnú ochranu ÚOÚČ a DM SR a prakticky ju bude mať už doživotne. Stane sa tvárou Slovenska reprezentujúcou štát dovnútra i navonok. Skrátka kamkoľvek sa pohne, bude pod drobnohľadom verejnosti. Toto je osobne pre človeka zastávajúceho funkciu prezidenta republiky to najťažšie.

Čo sa týka vizáže, dnes už dávno neplatí, že muži si oblečú oblek a je všetko vybavené. Na zahraničnej politickej scéne vidíme veľa štýlových mužov, ktorí sú mimoriadne nároční na svoj vzhľad a permanentne sa objavujú v dokonalých outfitoch a s perfektnou vizážou (napr. francúzsky prezident Emmanuel Macron). Súhlasíte s tým? Ako je to na Slovensku?

Šaty robia človeka a oblek džentlmena! Som presvedčený, že pán zvolený prezident (tento termín je momentálne do jeho inaugurácie správnym oslovením) je čo sa týka obliekania a imidžu jeden z najlepšie oblečených politikov na Slovensku. Má cit pre eleganciu a vie sa obliecť aj neformálne tak, aby to pôsobilo seriózne a pritom sviežo a konzistentne k jeho vysokému politickému statusu. O to skôr, že u nás v ostatnom období úroveň odievania politikov a verejných činiteľov poklesla a nie všetci si uvedomujú, že oblečenie nie je len záležitosťou módy, vkusu a imidžu, ale aj rešpektu a úcty k druhým.

Niektorí politici si nielenže nevedia zladiť oblek s kravatou a topánkami, ale mnohí oblek už ani nenosia. Obliekajú sa neformálne, ba priam zanedbane a to im nepridáva na dôveryhodnosti. Niekedy je to snaha priblížiť sa k masám, nepôsobiť okázalo. No mnohokrát, a to najmä pri protokolárnych aktoch a ceremóniách, títo nevhodne odetí politici (aj ženy!) vyvolávajú skôr rozpaky a nesúhlas svojho okolia.

Podľa protokolistu je Peter Pellegrini jedným z najlepšie sa obliekajúcich politikov a jeho imidž sa prekrýva s tým, čo funkcia hlavy štátu od politika vyžaduje. Na snímke Pellegrini po vyhlásení výsledkov prezidentských volieb. Foto: SITA/Jana Birošová

U politikov je veľmi dôležité budovanie imidžu, osobitne to platí v prípade prezidenta. Peter Pellegrini aj doteraz dbal o svoj vzhľad a chodil vždy elegantne oblečený. Ako hodnotíte jeho doterajší imidž a čo bude musieť prípadne zmeniť?

Myslím si, že v tomto smere obavy mať nemusíme. Bol dvojnásobným predsedom parlamentu, premiérom i ministrom. Vie, čo si má kedy a za akých okolností obliecť. Ako som už povedal, je jedným z najlepšie sa obliekajúcich politikov a jeho imidž sa prekrýva s tým, čo funkcia hlavy štátu od politika vyžaduje.

Predseda Národnej rady SR je druhou najvyššou ústavnou funkciou v štáte. Ako prezident bude jednotkou. Ten posun nie je takým skokom, aby potreboval „školenie“, čo ho čaká. Myslím tým aj diplomatický a štátny protokol, s ktorým sa mal možnosť už dôkladne oboznámiť. Navyše, v Prezidentskom paláci bude mať po svojom boku skúsených protokolistov a protokolistky, ktorí mu budú k dispozícii.

Aké zásady v obliekaní by mal dodržiavať prezident na oficiálnych stretnutiach či vystúpeniach v médiách? Môže si dovoliť aj niečo nápadnejšie, napríklad v podobe doplnkov? Aké trendy vidíme v tomto smere v zahraničí?

V oficiálnom prostredí vysokej a zahraničnej politiky je všeobecne zaužívaný formálny dress code. To znamená u pánov tmavý (čierny, tmavomodrý, tmavošedý) oblek a čierne kožené poltopánky. K tomu samozrejme biela (svetlá) košeľa s dlhým rukávom a kravata. V dennej dobe môže byť aj pestrejšia a večer tmavšia.

Marek Trubač, odborník na komunikáciu, protokol a etiketu a bývalý hovorca exprezidenta Ivana Gašparoviča. Foto: SITA.

Pri pánoch je výber formálneho odevu pomerne monotematický a jednoduchý. A práve preto sa viac kladie dôraz na kvalitu materiálov (vlna, bavlna, kašmír), vypracovanie a strih. To ostatné sú módne trendy a osobné preferencie. Pánom teda veľa možností k formálnemu obleku nezostáva. Môžu si však vyberať doplnky, ako kravaty, vreckovky, prípadne hodinky. Ale aj tu sú isté protokolárne odporúčania, ktoré by mali byť v súlade s vyváženosťou. Keď sa však pozrieme na doterajší štýl a imidž pána zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, nie je tam nič, čo by na ňom mal zmeniť. Som presvedčený, že v jeho osobe budeme mať dôstojnú a reprezentatívnu hlavu štátu!

Čo je podľa protokolu absolútne neprípustné pre prezidenta, čo sa týka obliekania a vizáže?

Protokol nie je na to, aby niečo zakazoval. Ten je tu preto, aby sme vedeli, čo máme počas oficiálnych ceremónií a aktov robiť. Aby niekto neprišiel vo fraku a druhý v teplákoch. Prezident republiky je najvyššou ústavnou funkciou v štáte, a preto by sme mali s plnou vážnosťou a úctou pristupovať aj k jej samotnému výkonu.

Aj prezident je len človek a má právo si dať na pláži plavky, pri kosení trávy tričko, šortky a šiltovku a pri behaní tepláky. Ide hlavne o to, aby počas oficiálnych aktivít reprezentoval Slovensko na najvyššej úrovni, a to vrátane dress codu.

Mal by mať prezident špeciálnu osobu – návrhára, na prípravu outfitov?

Teraz som sa dočítal, že pani prezidentka má svojho kaderníka, vizážistu aj garderobiéra. Nemyslím si, že je to tak dôležité. Ústava definuje právomoci a povinnosti hlavy štátu, nie však imidž a vizáž. Aj keď aj tie sú z pohľadu vkusu, estetiky i prvého dojmu významné.

Ak sa pozrieme do histórie etikety, jej inventorom bol Ľudovít XIV., prezývaný aj ako Kráľ Slnko. On mal veľmi blízky vzťah ku kráse a estetike. Presťahoval francúzsky kráľovský dvor zo zhýralého Paríža na zámok Versailles a on ako hlava štátu si potrpel na estetické obliekanie, a to nielen vo svojom prípade, ale zaviedol aj prísny dress code pre celý kráľovský dvor. Mnohé z jeho zvyklostí si potom postupne adaptoval kráľovský a neskôr aj diplomatický protokol, vrátane francúzštiny ako diplomatického jazyka, či dokonca zasadacieho poriadku.

„Za 20 rokov v politike si Peter Pellegrini vybudoval povesť schopného rétora,“ hovorí protokolista Marek Trubač. Odborník ocenil aj nekonfrontačný prejav Pellegriniho, ktorý pôsobí rozvážne a zbytočne neprináša konflikty. Foto: Archívne, SITA/Kancelária NR SR

Prezident Ivan Gašparovič počas svojich dvoch funkčných období návrhárov a vizážistov nepotreboval. Ak potreboval oblek, kúpil si konfekciu alebo si ho dal ušiť u krajčíra. Viem však, že napríklad spomínaný prezident Macron využíval služby dvorného kaderníka.

Peter Pellegrini bude mať ako prezident veľa oficiálnych vystúpení aj prejavov. Na čo by si mal dávať pozor, čo sa týka prejavu a komunikácie?

Za 20 rokov v politike si Peter Pellegrini vybudoval povesť schopného rétora. Keďže sa profesionálne zaoberám aj komunikáciou, musím uznať jeho rečnícke schopnosti. Vie zaujať emóciou a aktívne využíva aj reč tela, čo si nevedia osvojiť všetci politici.

Dokonca som si všimol, že začal používať aj tzv. prezidentskú čítačku pri verejných prejavoch. My sme ju s prezidentom Gašparovičom používali len pri nahrávaných príhovoroch. Je to čítacie zariadenie na tenkom stojane, ktoré je z pohľadu diváka priehľadné a tým pádom nepôsobí rušivo. Takéto čítačky používa aj prezident Joe Biden či Donald Trump. Rečník má vopred pripravený pôsobivý prejav, ktorý číta a viac sa môže sústrediť na jeho neverbálne a fonetické stvárnenie.

Peter Pellegrini počas oznámenia svojej kandidatúry na post prezidenta Slovenskej republiky v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici. Foto: Archívne, SITA/Jakub Julény

Oceňujem aj jeho nekonfrontačný prejav, ktorý pôsobí rozvážne a zbytočne neprináša konflikty. To je cesta, ktorou by mal pokračovať, aj keď v pozícii hlavy štátu sa určite dostane aj do kritických a konfliktných situácií.

Sociálne siete sa stali pevnou súčasťou života politikov, kde prezentujú nielen svoju prácu, ale uverejňujú aj fotografie zo svojich voľnočasových aktivít či súkromia. V prípade prezidenta je dôležité mať kvalitné a profesionálne nastylované fotky a videá?

V Prezidentskom paláci bude mať k dispozícii osobného fotografa možno aj kameramana, a preto o profesionálne zábery sa bude mať kto postarať. Aj keď si myslím, že trendom sú dnes skôr autentické videá a príspevky, ktoré pôsobia menej škrupulózne a viac ľudsky. Na druhej strane, kvalitne zostrihané video z oficiálnej návštevy či pracovného výjazdu je v prípade prezidenta užitočným prínosom.

Dnešné fungovanie politikov si už bez využívania sociálnych sietí ani nevieme predstaviť. Môžu byť ľahko v kontakte so svojím publikom – občanmi a nepotrebujú na to ani novinárov. Ak je manažment komunikácie na sociálnych sieťach v profesionálnych rukách, môže účinne šíriť posolstvá a informácie o aktivitách vysokého politika – štátnika. Ale v „nepovolaných„ rukách môže takáto komunikácia urobiť skôr viac škody, ako osohu. Spomeňte si na statusy niekdajšieho premiéra Matoviča či jeho fotky s vyzutými topánkami pod stolom pri rokovaní na úrade vlády. Aj preto by mali byť i príspevky prezidenta republiky na patričnej úrovni. Na úrovni predsa záleží!