Na policajnej inšpekcii sa zistili vážne nedostatky, parlament schválil 13. dôchodok, v Kongu zadržali známeho kajúcnika – politológ hodnotí udalosti týždňa

Parlament schválil vyšší trinásty dôchodok – Na Úrade inšpekčnej služby sa zistili vážne nedostatky zo strany bývalých funkcionárov – Známeho kajúcnika Borisa Beňu zadržali v Kongu – Splnomocnenec vlády Peter Kotlár si posvietil na mobilné odberové miesta (MOM) ako zarábali počas pandémie covidu-19. Najdôležitejšie politické udalosti týždňa sme rozoberali s politológom Tomášom Koziakom.

13. dôchodok definitívne schválený

Od tohto roka už nebude 13. dôchodok sociálnou dávkou a stane sa novou dôchodkovou dávkou. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci definitívne schválili. Starobní dôchodcovia, ako aj poberatelia iných druhov dôchodkov dostanú v tomto roku 13. dôchodok vo výške 606,30 eura.

Premiér Robert Fico uviedol, že ide o naplnenie vlajkovej lode programového vyhlásenia vlády. Podčiarkol, že schválením novely zákona o sociálnom poistení splnili „jasný sľub“ strán vládnej koalície, že dôchodcovia dostanú plnohodnotný 13. dôchodok v plnej výške priemerného dôchodku v danej kategórii.

Predseda vlády ocenil schválenie novely ústavnou väčšinou. Koalícia totiž získala aj podporu opozície, za hlasovali poslanci z KDH aj hnutia Slovensko. Zdržali sa strany Progresívne Slovensko a SaS.

„Z hľadiska naplnenia sociálnych cieľov tejto vlády to hodnotím pozitívne, ale z hľadiska toho, v akom stave je štátna pokladnica a čo rozprávala aj táto vládna koalícia pred voľbami, a to, že pokladnica je vydrancovaná; je to krok, ktorý je možno trošku podivný,“hovorí politológ Koziak.

„Všetci ekonómovia, aj z terajších vládnych strán, tvrdili, že štátna pokladnica je vo veľmi zlom stave. Toto tvrdia ekonómovia aj v súčasnosti, že pokladnica je jednoducho v zlom stave a sú zvedaví odkiaľ vláda na tieto trináste dôchodky zoberie peniaze,“ pripomenul ďalej odborník.

V Kongu zadržali známeho kajúcnika

Bývalého námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) a známeho kajúcnika Borisa Beňu zadržali v africkej Konžskej demokratickej republike pre podozrenie zo špionáže. Zadržanie vraj nesúvisí so žiadnymi jeho aktivitami na Slovensku.

„Len sa ukazuje, že všetci tí kajúcnici, na ktorých bolo postavené naháňanie predstaviteľov vtedajšej opozície – či už je to pán Makó, ktorému boli vznesené ďalšie podozrenia zo spáchania trestných činov, alebo pán Beňa – ďalší dvorný kajúcnik; asi neboli takí svätí ako sa ukazovalo,“ reagoval na zadržanie Beňu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Tiež podotkol, že sa ani nečuduje, že Beňa „hneď po zvolení tejto vlády sa radšej išiel schovať do Afriky, aby sme neprešetrovali jeho krivé výpovede“.

Bývalý námestník riaditeľa SIS a známy kajúcnik Boris Beňa bol zadržaný v Kongu. Foto: SITA/Diana Černáková

„Žiadny kajúcnik nie je svätý. Je kajúcnikom, pretože svätý nebol,“ podotkol na úvod politológ Koziak. „Inštitút kajúcnika je postavený na tom, že sa prizná a označí spoluvinníkov, respektíve pomôže polícii vyšetriť ďalšie zločiny,“uviedol ďalej.

„Oni svätí samozrejme neboli, ale je úplne zjavné, že pomáhali odkrývať a vyšetrovať trestné činy a označovať ďalších vinníkov, čo je nesmierne dôležité. Preto inštitút kajúcnica netreba žiadnym spôsobom bagatelizovať a funguje všade na svete,“ vysvetľoval Koziak.

Kajúcnik dostane menší trest za to, že spolupracuje s políciou. „Netreba sa na nich pozerať v žiadnom prípade ako na nejaké neviniatka. Tým, že pomáhajú označiť ďalších vinníkov je to niečo, čo treba určite oceniť a treba využívať takéto inštitúty pokiaľ si polícia nevie poradiť inak,“ myslí si odborník.

Prešetrenie manažovania pandémie

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS) požiadal Finančnú správu SR o finančnú analýzu niektorých subjektov, ktoré prevádzkovali mobilné odberové miesta (MOM). Ak by výsledky ukázali „katastrofálne straty“ zo štátnej pokladnice, dá preveriť všetky subjekty prevádzkujúce MOM. Po vyhodnotení dát nevylúčil prípadné trestné oznámenie.

„Vybral som zhruba 80, myslím, že okolo 86 subjektov, u ktorých sa tržby pohybovali v neúmerne vysokých číslach v rokoch fungovania mobilných odberových miest. Predložil som aj úvahu, z ktorej budú zrejmé dôvody žiadosti,“ informoval splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár (SNS). Foto: SITA/Milan Illík.

Podľa Koziaka sa na túto vec sa treba pozrieť z dvoch strán. „Prvý pohľad sa týka toho, že boli stanovené nejaké pravidlá a zákony a ak tieto MOM-ky obchádzali, tak je to samozrejme problém a treba z toho vyvodiť zodpovednosť,“ hovorí politológ.

„Druhá záležitosť je to, že pán Kotlár je známy antivaxer. Takže pokiaľ on má hodnotiť činnosť MOM-iek a účinnosť vynaloženia štátnych prostriedkov v čase pandémie, tak je to skutočne niečo, čo je nazvem: bizarné,“poznamenal ďalej Koziak.

Policajná inšpekcia si neplnila svoje povinnosti

Na Úrade inšpekčnej služby sa zistili vážne nedostatky a nerobila si svoju prácu, tvrdia to riaditeľ ÚIS Branislav Zurian a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.

Podľa šéfa rezortu vnútra primárne zlyhávali vedúci pracovníci inšpekcie a tá si neplnila svoje povinnosti spočívajúce vo vyšetrovaní podozrení z potenciálnej trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru. Namiesto toho ÚIS kryl ľudí, ktorí tu vytvárali to, že Slovensko nebolo právnym štátom v rokoch 2020 až 2024, zdôraznil Šutaj Eštok. Zo správy podľa riaditeľa ÚIS Zuriana vyplýva zhoršenie kvality vyšetrovania i neprideľovanie spisov.

Minister vnútra vyzdvihol, že politickú zodpovednosť za tento stav nesú predchádzajúce vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera aj Ľudovíta Ódora, vrátane bývalého ministra vnútra Romana Mikulca. Exminister rezortu vnútra a poslanec parlamentu Mikulec (hnutie Slovensko) naopak odmieta, že by Úrad inšpekčnej služby v minulom roku nevykonával žiadnu činnosť.

„Minister Šutaj Eštok chce riešiť prípadný nezákonný stav v minulosti, to je fajn. Ak sa deje niečo nezákonné tak to treba vyšetriť, len je dôležité, aby sa pri tom nediali žiadne ďalšie nezákonnosti. Jednoducho nemožno nezákonnosť odstraňovať nezákonnosťou,“ myslí si Koziak.

Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka policajná inšpekcia kryla ľudí, ktorí vytvárali to, že Slovensko nebolo právnym štátom v rokoch 2020 až 2024 a politickú zodpovednosť za tento stav nesú predchádzajúce vlády. Foto: SITA/Milan Illík

„Treba si dávať skutočne pozor, akým spôsobom bude toto vyšetrovanie hodnotené trebárs aj nezávislými inštitúciami, pretože už niektoré znaky toho, čo táto vládna koalícia v prípade polície robí, môžu naznačovať, že sa ideme baviť o politizácie polície. To môže byť skutočne problém v kontexte toho, akým spôsobom bude akékoľvek ďalšie vyšetrovanie prebiehať,“ doplnil ďalej odborník.

„Pokiaľ polícia bude politizovaná, bude vzbudzovať podozrenie nad tým, či vyšetrujú správnym spôsobom a či robia to, čo treba. A toto platí aj pre minulú vládu. Ak sa dokáže, že rozhodnutia boli nezákonné, respektíve, že boli konané pod výrazným politickým vplyvom, je to problém. Policajti majú postupovať na základe platných zákonov,“uzavrel Koziak.