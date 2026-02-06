Kremeľ hodnotí rokovania s Kyjevom ako náročné, ale konštruktívne. Obidve strany potvrdili ich pokračovanie

Kyjev a Moskva si počas rokovaní po dlhom čase vymenili niekoľko desiatok vojnových zajatcov.
Dvojdňové rokovania o budúcej mierovej dohode s Ukrajinou v Abú Zabí, ktoré medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkovali Spojené štáty, boli náročné, ale konštruktívne, informoval v piatok Kremeľ.

„Dva dni prebiehala konštruktívna a veľmi náročná práca,“ povedal hovorca KremľaDmitrij Peskov deň po skončení rokovaní v Spojených arabských emirátoch. Dodal, že rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine budú pokračovať.

Druhé kolo rozhovorov sa skončilo vo štvrtok bez oznámenia prelomu v kľúčových, najmä územných otázkach, ale obdive strany si v ten istý deň vymenili niekoľko desiatok vojnových zajatcov.

Všetky tri zúčastnené strany potvrdili určitý pokrok, ale bližšie detaily neuviedli. Zdôraznili však, že je potrebné ďalšie úsilie. Pokračovanie rokovaní na ukončenie najväčšieho vojnového konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny potvrdila aj Ukrajina.

