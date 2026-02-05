Moskva a Kyjev si po dlhom čase vymenili 157 vojnových zajatcov na každej strane

Ukrajina a Rusko vo štvrtok uskutočnili prvú výmenu vojnových zajatcov po niekoľkých mesiacoch. Obe strany prepustili 157 ľudí, a to v čase rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi v Abú Zabí, ktorých cieľom je priblížiť sa k ukončeniu vojny.
Výmeny zajatcov patria medzi zriedkavé oblasti priamej spolupráce medzi Kyjevom a Moskvou počas takmer štvorročného konfliktu. Ukrajina však minulý mesiac obvinila Rusko, že tieto výmeny pozastavilo. Štvrtková dohoda je prvou od októbra.
Dôležitá výmena
„Dnešná výmena prišla po dlhej prestávke a je mimoriadne dôležité, že sa ju podarilo uskutočniť. Ďakujem všetkým, ktorí pracujú na tom, aby sa takéto výmeny mohli realizovať,“ uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Zverejnené fotografie ukazujú prepustených väzňov s čerstvo oholenými hlavami, zabalených do ukrajinských vlajok a usmievajúcich sa v padajúcom snehu.
Doživotné tresty
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec povedal, že medzi 157 prepustenými Ukrajincami je sedem civilistov a tiež osoby, ktoré Rusi podľa neho nezákonne odsúdili. Šéf kancelária ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov dodal, že 19 z nich dostalo nelegálne tresty, pričom 15 čelilo doživotnému väzeniu.
Domov idú aj Rusi
Rusko, ktoré uviedlo, že sprostredkovateľmi výmeny boli Spojené štáty a Spojené arabské emiráty, oznámilo, že odovzdalo 157 ukrajinských vojakov a rovnaký počet ruských príslušníkov sa vrátil domov. „Okrem toho sa domov vrátia aj traja ruskí občania z Kurskej oblasti,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany.
Ukrajinské sily pritom vlani podnikli prekvapivý vpád do západnej ruskej Kurskej oblasti, čo je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú aj rokovania o osude zajatcov.