Rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou v Abú Zabí neboli ľahké, povedal Volodymyr Zelenskyj

Dvojdňové rokovania medzi ukrajinskými, ruskými a americkými tímami, ktoré sa konali v Abú Zabí, neprebiehali jednoducho, vyhlásil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň zdôraznil, že Kyjev chce vidieť rýchlejšie kroky smerujúce k ukončeniu ruskej invázie.
„Určite to nie je jednoduché, ale Ukrajina bola a zostane čo najkonštruktívnejšia,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve po boku poľského premiéra Donalda Tuska.
„Chceme rýchlejšie výsledky,“ dodal s tým, že cieľom Kyjeva je dosiahnuť konkrétny pokrok smerom k zastaveniu bojov a zmierneniu dopadov konfliktu na civilné obyvateľstvo.
Udržiavanie dialógu
Kľúčové rokovania sa konali v Spojených arabských emirátoch pod záštitou Spojených štátov, ktoré sa snažia sprostredkovať dialóg medzi Kyjevom a Moskvou po mesiacoch stagnácie na fronte.
Stretnutia v Abú Zabí nadväzovali najmä na predchádzajúce humanitárne dohody, ako sú výmeny vojnových zajatcov či návraty tiel padlých, ktoré patria medzi málo oblastí, kde sa obom stranám darí dosiahnuť konkrétne výsledky.
Washington zároveň tlačí na čiastkové kroky na budovanie dôvery, ktoré by mohli otvoriť cestu k širším politickým rokovaniam.
Boje pokračujú
Diplomatické úsilie prebieha v čase pokračujúcich bojov a pravidelných ruských útokov na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru. Kyjev opakovane zdôrazňuje, že akékoľvek rokovania nesmú viesť k zmrazeniu konfliktu bez jasných bezpečnostných záruk a rešpektovania územnej celistvosti krajiny.
Analytici preto upozorňujú, že hoci sa očakávajú ďalšie výmeny zajatcov či humanitárne opatrenia, dosiahnutie širšej dohody o prímerí alebo politickom riešení bude zložité a zdĺhavé.