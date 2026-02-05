Moskva a Kyjev sa na rokovaniach v Abú Zabí dohodli na výmene 314 zajatcov

Podľa amerického vyslanca boli rozhovory pod vedením Washingtonu „podrobné a produktívne“, no čaká ich ešte veľa práce.
Rusko a Ukrajina sa dohodli na novej výmene vojnových zajatcov počas rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi, ktoré prebiehajú v Abú Zabí. Oznámil to vo štvrtok americký vyslanec Steve Witkoff, podľa ktorého boli rozhovory produktívne, no k trvalejšiemu posunu bude potrebné ďalšie úsilie.

Veľká výmena

„Dnes sa delegácie Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska dohodli na výmene 314 väzňov – ide o prvú takúto výmenu za posledných päť mesiacov,“ uviedol Witkoff na sociálnych sieťach.

Dodal, že tento výsledok je dôsledkom mierových rokovaní, ktoré označil za „podrobné a produktívne“. Zároveň však upozornil, že „zostáva ešte veľa významnej práce“.

Jediný konkrétny krok

Rokovania v Spojených arabských emirátoch predstavujú ďalší pokus Washingtonu podporiť dialóg medzi Moskvou a Kyjevom a dosiahnuť aspoň čiastkové humanitárne dohody v čase pokračujúcich bojov.

Výmene zajatcov sa dlhodobo pripisuje význam ako jednému z mála konkrétnych krokov, na ktorých sa obe strany dokážu dohodnúť aj napriek pretrvávajúcemu konfliktu.

