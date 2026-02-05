Rusko údajne prišlo s doteraz neznámou požiadavkou, chce celosvetové uznanie Donbasu za ruské územie

Volodymyr Zelenskyj v súvislosti s možnými kompromismi na ukončenie vojny uviedol, že už zmrazenie konfliktu pozdĺž súčasnej frontovej línie je zo strany Kyjeva významným ústupkom a ak sa Ukrajina vzdá Donbasu, Rusko získa „posilnený základ“ pre nový útok.
Jednou z podmienok Moskvy v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine je celosvetové uznanie Donbasu za ruské územie. Referuje o tom web The Moscow Times s odvolaním sa na agentúru TASS a nemenovaný západný zdroj.

Podľa zdroja Kremeľ vníma túto klauzulu ako súčasť „veľkej dohody“. „Pre ruskú stranu je tento aspekt uznania Donbasu všetkými krajinami považovaný za veľmi dôležitý,“ zdôraznil zdroj.

Táto požiadavka nebola predtým známa

Takáto požiadavka Moskvy nebola predtým známa. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol ako kľúčovú podmienku ukončenia vojny stiahnutie ukrajinských ozbrojených síl z území Donbasu, ktoré jeho armáda neobsadila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však vyhlásil, že Kyjev ich „za žiadnych okolností“ neopustí.

USA navrhli kompromis zahŕňajúci nasadenie neutrálnych síl na Donbase s oddelením ukrajinských a ruských vojsk, ale Moskva takýto scenár odmietla, informoval denník The New York Times.

Vytvorenie „demilitarizovanej zóny“

Ďalšou možnosťou bolo vytvorenie „demilitarizovanej zóny“. Kremeľ však zdôraznil, že v tomto prípade by Donbas zostal pod ruskou kontrolou a namiesto armády by tam bola umiestnená ruská Národná garda.

Zelenskyj v súvislosti s možnými kompromismi na ukončenie vojny uviedol, že už zmrazenie konfliktu pozdĺž súčasnej frontovej línie je zo strany Kyjeva významným ústupkom a ak sa Ukrajina vzdá Donbasu, Rusko získa „posilnený základ“ pre nový útok.

