Krásna biatlonistka Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek na olympiáda bojovala aj s menštruáciou - FOTO

V stredisku Anterselva sa už Dorothea Wiererová radovala zo striebornej medaily zo zmiešanej štafety.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dorothea Wiererová
Na snímke talianska biatlonistka Dorothea Wiererová. Foto: SITA/AP Photo/Andrew Medichini
Taliansko Biatlon Biatlon z lokality Taliansko

Mala to byť jej najväčšia šanca na zlatú medailu. Nakoniec však pre Dorotheu Wiererovú dopadlo všetko inak, ako plánovala. Namiesto zisku cenného kovu radšej prehovorila o téme, o ktorej ostatní radšej mlčia.

Napriek všetkému nebola vo vytrvalostných pretekoch biatlonistiek na 15 kilometrov na zimných olympijských hrách spokojná so svojím 5. miestom so stratou necelých 30 sekúnd na pódiové umiestnenie.

Končí kariéru

Po ZOH ukončí jedna z najkrajších biatlonistiek svoju bohatú a úspešnú kariéru. Ešte predtým sa pridala k hŕstke športovkýň, ktoré sa vyjadrili k menštruácii.

Vo svojej najsilnejšej disciplíne by však radšej bojovala o svoju vytúženú prvú olympijskú zlatú medailu ako so svojím vlastným telom. „Mám menštruáciu. Necítim sa zle, ale som trochu slabá,“ povedala otvorene v rozhovore pre web sportnews.bz.

„Prečo by ľudia nemali vedieť, že nie ste stopercentný? Veď to je úplne normálne. Taký je životný cyklus nás žien – v pravom zmysle slova,“ priblížila Wiererová.

Na mäkkom snehu doslova zapadla

Priznala, že „za celú kariéru neboli ani jedny majstrovstvá sveta alebo olympiáda, kde by nemala svoje dni“. Teší sa však, že by už v piatok 13. februára mal cyklus skončiť. „Potom zaútočím.“

Na výsledok vo vytrvalostných pretekoch však nezhadzuje menštruáciu. „K tomu treba dodať, že nemám práve najlepšiu techniku bežeckého lyžovania, a preto som na mäkkom snehu doslova zapadla.“

V stredisku Anterselva sa už radovala zo striebornej medaily zo zmiešanej štafety. Pred ňou sú ešte ďalšie disciplíny, v ktorých by sa rada konečne dočkala vytúženého zlata pred ukončením kariéry.

„Toto sú moje posledné štyri preteky, chcem si ich užiť. Povzbudzujú ma dokonca aj tréneri súperov, je to fantastické,“ doplnila pre uvedený portál.

Viac k osobe: Dorothea Wiererová
Firmy a inštitúcie: IBU Medzinárodná biatlonová únia
Okruhy tém: Biatlon Kariéra Menštruácia Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
