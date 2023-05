Koziak skritizoval neschopnosť menších strán spojiť sa. Je to prejav absolútnej naivity, Ficovi nahnali vodu na mlyn

Je skutočne zvláštne a chýba tomu racionalita, keď sa nedokázali politické strany s nízkym počtom preferencií spojiť. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak na margo rokovaní o spájaní medzi zástupcami strán Demokrati, Modrí – Európske Slovensko, Most-Híd 2023 a spojenej strany Maďarské fórum – Občianski demokrati Slovenska – Za regióny – Rómska koalícia – Demokratická strana.

Dodal, že veľkú úlohu pri rokovaniach zrejme zohrali egá politických predstaviteľov. „Dostať sa do Národnej rady SR bez spájania bude pre nich nedostižnou métou. Tu racionalita v každom prípade chýba. Vyzerá to, akoby sa do parlamentu skutočne nechceli ani dostať,“ myslí si.

Prejav absolútnej naivity

Podľa Koziaka je taktiež prejavom absolútnej naivity, ak si politické frakcie s nízkymi preferenciami myslia, že to sami v priebehu niekoľkých mesiacov dotiahnu nad hranicu (päť percent) zvoliteľnosti do Národnej rady SR.