Šimko sa dozvedel od Dzurindu niekoľko veľmi cenných informácií a požiadal o ďalšie

Minister vnútra Ivan Šimko pozval Mikuláša Dzurindu na Ministerstvo vnútra SR, keďže momentálne sa na ministerstve venujú niektorým koncepčným materiálom a chcel s ním prediskutovať napríklad to, aké sú trendy v Európe, keďže Dzurinda vedie think tank pri Európskom parlamente.

Minister to uviedol po rokovaní vlády a dodal, že to bolo i preto, lebo sa poznajú a spolu boli v dvoch vládach, kde sa Šimko venoval vonkajšej i vnútornej bezpečnosti štátu, a tiež spoločne pracovali na vstupe Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

„Poskytol mi niekoľko veľmi cenných informácií a ešte som ho požiadal aj o ďalšie,“ povedal Šimko. Zdôraznil, že dbal na to, aby sa diskusia netýkala politických tém.