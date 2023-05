Hlas-SD má 13,9 percenta, SaS a OĽaNO sú tesne pri sebe a Demokrati mimo parlamentu

Keby sa parlamentné voľby konali v priebehu apríla alebo na začiatku mája, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov.

V prvej trojke aj Progresívne Slovensko

Vyplýva to z prieskumu agentúry Median.sk, ktorý robila v období od 1. apríla do 6. mája na reprezentatívnej vzorke 1 943 respondentov osobnou, online ako aj telefonickou formou.

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Hlas-SD, ktorú by volilo 13,9 percenta opýtaných.

Nasledujú Progresívne Slovensko (11,6), Sme rodina (9,2), SaS (SASKA, 8,2), OĽaNO (7,9) a Republika (7,0). Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 6,8 percenta hlasov.

Demokrati majú štyri percentá

Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Demokrati, ktorých by podporili štyri percentá respondentov a tiež SNS (3,5), Kotlebovci_ĽS NS, Aliancia–Szövetség (rovnako po 2,5) a Za ľudí (1,8). Inú stranu by podporilo spolu 4,9 percenta opýtaných.

Na základe výsledkov volieb by Smer získal v parlamente 30 kresiel, Hlas 26, Progresívne Slovensko 21, Sme rodina 17, SaS a OĽaNO po 15 a Republika a KDH po 13 kresiel. Na voľbách by sa podľa prieskumu určite zúčastnilo 47 percent respondentov a skôr zúčastnilo ďalších 16 percent.

Skôr by sa na voľbách nezúčastnilo sedem percent opýtaných a určite nie 30 percent.