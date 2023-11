Pohltí Smer stranu Hlas? Podľa Šutaj Eštoka to nehrozí a vyjadril sa aj k Pellegrinimu

Politická strana Hlas-sociálna demokracia chce v politike pôsobiť v priebehu viacerých volebných období. Po pondelkovom rokovaní vlády to pre médiá povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý je zároveň generálnym manažérom strany.

Reagoval tým na dohady, že v prípade, že by bol šéf Hlasu Peter Pellegrini zvolený za prezidenta, stranu by „pohltil“ Smer-SD.

„My sme Hlas zakladali preto, aby tu bol na niekoľko rokov, desaťročí, verím, že by to bol taký projekt. A môžem vás ubezpečiť, že my máme svoju politiku,“ vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že Hlas plánuje aj v nasledujúcich voľbách bojovať o víťazstvo. Zároveň povedal, že Pellegrini by bol najlepší prezident, akého Slovensko môže mať.