Hlas zaregistroval po voľbách doménu pelle2024.sk. Ide o kampaňovú stránku k Pellegriniho prezidentskej kandidatúre?

Strana Hlas-SD si dala štyri dni po parlamentných voľbách zaregistrovať doménu pelle2024.sk.

Kampaňová stránka ku kandidatúre

Vzbudzuje dojem, že by mohlo ísť o kampaňovú stránku ku kandidatúre šéfa strany a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho za prezidenta v prezidentských voľbách v roku 2024. Informuje o tom Denník N. Doménu nechal zaregistrovať 4. októbra Matúš Šutaj Eštok, ktorý je dnes ministrom vnútra za Hlas-SD.

Bolo to v čase, keď strana Hlas-SD vyjednávala o podobe budúcej vlády so Smerom-SD, ale aj s Progresívnym Slovenskom. Nakoniec sa dohodla so Smerom-SD a v médiách sa špekulovalo o tom, či Pellegrinimu šéf Smeru-SD Robert Fico neponúkol podporu prezidentskej kandidatúry. Pellegrini to poprel.

„Môžem vylúčiť, že by súčasťou dohody bola nejaká dohoda o budúcej kandidatúre na post prezidenta Slovenskej republiky,“ uviedol po oznámení novej vládnej koalície. Agentúra SITA oslovila k doméne hovorkyňu Hlasu-SD Patríciu Macíkovú.