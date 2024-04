Korčok opätuje podporu štyrom stranám v eurovoľbách, vyjadril sa aj k svojej politickej budúcnosti (video)

Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok podporí vo voľbách do Európskeho parlamentu tie strany, ktoré podporili jeho a aktívne mu pomáhali v jeho prezidentskej kandidatúre – Progresívne Slovensko, KDH, SaS a Demokrati.

Hlasovať bude za ženy

Oznámil to v utorok na tlačovej besede. Podľa Korčoka sú to strany, ktoré majú úplne jasno v tom, kam Slovensko patrí a nespochybňujú miesto Slovenska v EÚ.

„Pri podpore strán som ochotný osobitne sa zasadiť za to, aby uspeli ženy na ich kandidátkach. Keďže v týchto voľbách môžeme odovzdať dva krúžky, primárne chcem osobne podporiť prvé ženy na kandidátkach týchto štyroch strán a chcem tiež vyzvať svojich podporovateľov, aby vo voľbách dali svoj hlas ženám,“ povedal Korčok.

Výber zástupcov Slovenska je dôležitý

Podľa svojich slov cíti nízke zastúpenie žien v politike a aj v nedávnych prezidentských voľbách nekandidovala žiadna žena. Zdôraznil, že nie je jedno, kto bude Slovensko zastupovať v europarlamente.

„Či to budú obskúrne postavy, ktorých jediným cieľom je za 14-tisícový plat točiť videá o zlom Bruseli, alebo to budú ľudia, ktorým záleží na Slovensku a majú záujem aktívne ovplyvňovať podobu európskej legislatívy,“ uviedol.

Vyjadrenie po eurovoľbách

Korčok zatiaľ neoznámil žiadne svoje ďalšie pracovné plány. Ako povedal, pokračuje jeho „time out“ po prezidentských voľbách a necíti sa pod žiadnym časovým tlakom.

„Môžem zadefinovať časový horizont, keď si myslím, že ten čas bude dostatočný, a to sú voľby do Európskeho parlamentu. Potom sa vyjadrím,“ povedal.

Prezradil, že od prezidentských volieb sa stretol s predsedom PS Michalom Šimečkom a predsedom SaS Branislavom Gröhlingom. So šéfom Demokratov Jaroslavom Naďom zatiaľ nerokoval.

Obrovská demagógia

Európska únia (EÚ) podľa neho nie je dokonale fungujúca inštitúcia, preto je na mieste pomenovať problémy, avšak na základe argumentov a nie ideologických hesiel, ktoré pripomínajú často krčmovú debatu. To, ako prezentuje svoje postoje k EÚ súčasná vláda, považuje Korčok za bizarné, nebezpečné a za opak národnoštátnych záujmov. Pripomenul, že vláda napríklad vyhlasuje, že EÚ podporuje vojnu a vzájomné zabíjanie Slovanov.

„Navodzuje sa tu obraz, že EÚ nám stále zasahuje do vecí, do ktorých ju nič nie je. Toto je obrovská demagógia, pretože EÚ sa odvoláva len na tie pravidlá, s ktorými sme súhlasili a len na tie záväzky, ktoré sme my dobrovoľne na seba prijali,“ zdôraznil.

Tri výzvy pre súčasnú vládu

Súčasná vláda si podľa Korčoka urobila z EÚ „fackovacieho panáka“ a úhlavného nepriateľa, zároveň však naťahuje ruku za peniazmi z únie. „Bez uplatnenia princípov právneho štátu na Slovensku sem nepríde ani jeden cent,“ dodal.

Vláde Roberta Fica adresoval tri výzvy – má jasne zadefinovať okrem peňazí aspoň jeden dôvod, za ktorý sa postaví a povie, prečo je členstvo v Európskej únii pre Slovensko životne dôležité. Zároveň má preložiť do ľudskej a zrozumiteľnej reči svoju tézu o suverenite a prestala ňou strašiť.

Nikto nás nepočúva

„Doterajším výsledkom suverénnej zahraničnej politiky vlády je, že nás v EÚ nikto nepočúva, dávajú si pred nami pozor na jazyk a veľmi zvažujú, čo nám povedia,“ povedal.

Korčok je presvedčený, že suverenita sa meria tým, aký máte vplyv za európskym stolom a vo svete, a nie hlučnosťou doma pri nadávaní na EÚ. „Vyzývam súčasnú vládnu moc, aby pomenovala a vyargumentovala, čo chce v EÚ zmeniť, prečo a s akými spojencami chce tieto zmeny presadiť,“ doplnil.

Tam, kde je EÚ, je mier

Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie si treba podľa Korčoka v prvom rade pripomenúť, s akým cieľom únia vznikla – zabezpečiť prosperitu a mier. „Mierová časť európskeho projektu sa podarila. Tam, kde je EÚ, je mier a tam, kde EÚ nie, bohužiaľ stále môže byť vojna,“ povedal Korčok.

Podotkol, že 15 rokov z 20-tich funguje EÚ v permanentnom krízovom režime a zažila finančnú krízu, Brexit, migračnú krízu, pandémiu covidu aj vojnu na Ukrajine. „Očakávania, že bude viac práce, prosperity a sociálnej spravodlivosti, nevie zabezpečiť, keď členské konajú proti týmto cieľom svojimi národnými politikami,“ skonštatoval.